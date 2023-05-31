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Авто

Названы лучшие семейные автомобили 2023 года (фото)

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Фото: Skoda | Skoda Octavia похвалили за низкий расход топлива и вместительный багажник

В рейтинг вошли 10 семейных автомобилей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

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Британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года. В рейтинг вошли только современные модели, которые можно купить новыми в Европе. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Семейные автомобили все еще пользуются большим спросом, несмотря на рост числа новых кроссоверов. Остается широкий выбор моделей, сражающихся в этом высококонкурентном секторе рынка.

Эксперты протестировали десятки семейных автомобилей и определили десятку своих фаворитов. По их словам, эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто.

Важно
Эксперты назвали бензиновые и гибридные авто с самым низким расходом топлива (фото)
Эксперты назвали бензиновые и гибридные авто с самым низким расходом топлива (фото)

ТОП-10 лучших семейных автомобилей 2023 года:

10. BMW 1 Series

BMW 1 Series Fullscreen
BMW 1 Series приятно удивляет отточенной управляемостью
Фото: BMW

BMW 1 Series приятно удивляет отточенной управляемостью и высоким качеством сборки. Также у модели приятный интерьер и удобная информационно-развлекательная система.

Плюсы:

  • высокое качество сборки;
  • приятное управление;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • не самый высокий уровень безопасности;
  • не самое богатое оснащение;
  • плохая шумоизоляция.

9. Ford Focus

Ford Focus Fullscreen
Ford Focus отличается приятным управлением и высоким уровнем практичности
Фото: Ford

Ford Focus подходит для тех, кому важно приятное управление. Также модель предлагает неплохой уровень комфорта и низкий расход топлива.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • богатое оснащение;
  • много места сзади.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятный интерьер;
  • не самый вместительный багажник.

8. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Fullscreen
Volkswagen ID.3 предлагает большой запас хода и приятное управление
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 предлагает отличный компромисс для тех, кому трудно пересесть на электромобиль. Этот электрокар обладает некоторыми повадками авто с ДВС, но предлагает неплохую динамику разгона и отсутствие шума от двигателя.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • неплохая динамика разгона;
  • приятное управление.

Минусы:

  • неприятный интерьер;
  • медленная скорость зарядки;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

7. Cupra Born

Cupra Born Fullscreen
Cupra Born имеет более отточенное управление, чем Volkswagen ID.3
Фото: SEAT

Испанский электромобиль Cupra Born от Seat, основан на Volkswagen ID.3. Эта модель имеет более роскошный интерьер и отточенное управление.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • приятное управление;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • жесткая подвеска.

6. Skoda Scala

Skoda Scala Fullscreen
Skoda Scala предлагает множество плюсов за низкую стоимость
Фото: Skoda

Skoda Scala предлагает множество преимуществ на небольшую стоимость. Экспертов приятно удивила комфортная подвеска модели и просторный интерьер.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • просторный интерьер;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • быстро дешевеет при перепродаже;
  • неприятный интерьер.

5. Skoda Octavia

Skoda Octavia Fullscreen
Skoda Octavia очень практичный автомобиль с низким расходом топлива
Фото: Skoda

Skoda Octavia выделяется на фоне конкурентов высоким уровнем практичности. Вместительный багажник на 600 литров позволит с легкостью перевозить габаритные вещи.

Плюсы:

  • приятный интерьер;
  • вместительный багажник;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • неудобные органы управления внутри;
  • неприятное управление;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

4. Audi A3

Audi A3 Fullscreen
Audi A3 комфорный и практичный автомобиль
Фото: Audi

Audi A3 предлагает высокий уровень роскоши для своего класса и отточенную управляемость. Эксперты отметили большой выбор двигателей на выбор.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • удобные сиденья;
  • мощные и экономные двигатели.

Минусы:

  • качество интерьера могло быть лучше;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • низкий уровень надежности.

3. Seat Leon

Seat Leon Fullscreen
Seat Leon имеет приятное управление и богатое оснащение
Фото: SEAT

Seat Leon отлично подходит для тех, кто ищет практичный, но нескучный автомобиль. Эксперты также похвалили модель за богатую комплектацию.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • много места сзади;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • плохая шумоизоляция;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

2. Toyota Corolla

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Toyota Corolla отличается низким расходом топлива
Фото: Toyota

Toyota Corolla приятно удивляет очень низким расходом топлива. В среднем гибридная версия расходует менее 6 литров топлива на 100 км.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места сзади;
  • устаревшая информационно-развлекательная система;
  • приборная панель неудобная.

1. Honda Civic

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Honda Civic обладает отличным балансом между практичностью и спортивностью
Фото: Honda

Эксперты признали Honda Civic лучшим автомобилем в своем классе. Модель обладает отличным балансом между практичностью и спортивностью.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • вместительный багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места сзади;
  • плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные электрокары и гибриды.