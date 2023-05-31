АвтоВажно
Эксперты назвали бензиновые и гибридные авто с самым низким расходом топлива (фото)
481
В рейтинг вошли автомобили, которые расходуют менее 8 литров топлива на 100 км. Среди них есть компактные хэтчбеки и кроссоверы от разных производителей.
Related video
В Агентстве по охране окружающей среды США назвали бензиновые и гибридные автомобили с самым низким расходом топлива. Эксперты выделили только те авто, которые можно купить новыми в 2023 году. Об этом рассказали на сайте Cars.
Во всем мире продолжают расти цены на бензин. Из-за этого все больше людей переходят на электромобили.
Эксперты назвали бензиновые и гибридные автомобили, которые обладают очень низким расходом топлива. Они помогут сэкономить на АЗС.
Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили и гибриды (фото)
Самые экономные автомобили 2023 года
Бензиновые авто с самым низким расходом топлива:
- Mitsubishi Mirage — 6,5 литра на 100 км.
- Hyundai Elantra — 7,1 литра на 100 км.
- Honda Civic — 7,1 литра на 100 км.
- Kia Rio — 7,4 литра на 100 км.
- Toyota Corolla — 7,4 литра на 100 км.
Гибриды с самым низким расходом топлива:
- Toyota Prius — 4,2 литра на 100 км.
- Hyundai Elantra Hybrid — 4,4 литра на 100 км.
- Kia Niro Hybrid — 4,4 литра на 100 км.
- Toyota Camry Hybrid — 4,6 литра на 100 км.
- Hyundai Sonata Hybrid — 4,7 литра на 100 км.
Plug-in гибриды с самым низким расходом топлива:
- Lexus NX 450h+ — 2,8 литра на 100 км.
- Chrysler Pacifica Hybrid — 2,9 литра на 100 км.
- Hyundai Tucson Plug-in Hybrid — 2,9 литра на 100 км.
- Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid — 3,0 литра на 100 км.
- Volvo V60 Recharge — 3,2 литра на 100 км.
Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые надежные японские автомобили 2023 года.