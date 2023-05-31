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Авто

Эксперты назвали бензиновые и гибридные авто с самым низким расходом топлива (фото)

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Фото: Lexus | Plug-in гибрид Lexus NX 450h+ расходует менее 3 литров топлива на 100 км

В рейтинг вошли автомобили, которые расходуют менее 8 литров топлива на 100 км. Среди них есть компактные хэтчбеки и кроссоверы от разных производителей.

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В Агентстве по охране окружающей среды США назвали бензиновые и гибридные автомобили с самым низким расходом топлива. Эксперты выделили только те авто, которые можно купить новыми в 2023 году. Об этом рассказали на сайте Cars.

Во всем мире продолжают расти цены на бензин. Из-за этого все больше людей переходят на электромобили.

Эксперты назвали бензиновые и гибридные автомобили, которые обладают очень низким расходом топлива. Они помогут сэкономить на АЗС.

Важно
Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили и гибриды (фото)
Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили и гибриды (фото)

Самые экономные автомобили 2023 года

Mitsubishi Mirage Fullscreen
Mitsubishi Mirage расходует менее 7 литров топлива в городском цикле
Фото: Mitsubishi

Бензиновые авто с самым низким расходом топлива:

  1. Mitsubishi Mirage — 6,5 литра на 100 км.
  2. Hyundai Elantra — 7,1 литра на 100 км.
  3. Honda Civic — 7,1 литра на 100 км.
  4. Kia Rio — 7,4 литра на 100 км.
  5. Toyota Corolla — 7,4 литра на 100 км.
Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius остается эталоном по расходу топлива среди гибридов
Фото: Toyota

Гибриды с самым низким расходом топлива:

  1. Toyota Prius — 4,2 литра на 100 км.
  2. Hyundai Elantra Hybrid — 4,4 литра на 100 км.
  3. Kia Niro Hybrid — 4,4 литра на 100 км.
  4. Toyota Camry Hybrid — 4,6 литра на 100 км.
  5. Hyundai Sonata Hybrid — 4,7 литра на 100 км.
Lexus NX 450h+ Fullscreen
Lexus NX 450h+ отличается очень низким расходом топлива
Фото: Lexus

Plug-in гибриды с самым низким расходом топлива:

  1. Lexus NX 450h+ — 2,8 литра на 100 км.
  2. Chrysler Pacifica Hybrid — 2,9 литра на 100 км.
  3. Hyundai Tucson Plug-in Hybrid — 2,9 литра на 100 км.
  4. Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid — 3,0 литра на 100 км.
  5. Volvo V60 Recharge — 3,2 литра на 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые надежные японские автомобили 2023 года.