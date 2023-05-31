Експерти назвали бензинові та гібридні авто з найнижчою витратою палива (фото)

До рейтингу увійшли автомобілі, які витрачають менше ніж 8 літрів палива на 100 км. Серед них є компактні хетчбеки та кросовери від різних виробників.

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В Агентстві з охорони навколишнього середовища США назвали бензинові та гібридні автомобілі з найнижчою витратою палива. Експерти виділили лише ті авто, які можна купити новими у 2023 році. Про це розповіли на сайті Cars.

У всьому світі продовжують зростати ціни на бензин. Через це дедалі більше водіїв переходять на електромобілі.

Експерти назвали бензинові та гібридні автомобілі, які мають дуже низьку витрату палива. Вони допоможуть заощадити на АЗС.

Важливо

Названі найнадійніші та найненадійніші електромобілі та гібриди (фото)

Найекономніші автомобілі 2023 року

Mitsubishi Mirage витрачає менше ніж 7 літрів палива на 100 км у міському циклі Фото: Mitsubishi

Бензинові авто з найнижчою витратою палива:

Mitsubishi Mirage — 6,5 літра на 100 км. Hyundai Elantra — 7,1 літра на 100 км. Honda Civic — 7,1 літра на 100 км. Kia Rio — 7,4 літра на 100 км. Toyota Corolla — 7,4 літра на 100 км.

Toyota Prius залишається еталоном з витрати палива серед гібридів Фото: Toyota

Гібриди з найнижчою витратою палива:

Toyota Prius — 4,2 літра на 100 км. Hyundai Elantra Hybrid — 4,4 літра на 100 км. Kia Niro Hybrid — 4,4 літра на 100 км. Toyota Camry Hybrid — 4,6 літра на 100 км. Hyundai Sonata Hybrid — 4,7 літра на 100 км.

Lexus NX 450h+ відрізняється дуже низькою витратою палива Фото: Lexus

Plug-in гібриди з найнижчою витратою палива:

Lexus NX 450h + — 2,8 літра на 100 км. Chrysler Pacifica Hybrid — 2,9 літра на 100 км. Hyundai Tucson Plug-in Hybrid — 2,9 літра на 100 км. Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid — 3 літри на 100 км. Volvo V60 Recharge — 3,2 літра на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найнадійніші японські автомобілі 2023 року.