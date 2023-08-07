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Авто

Названы лучшие семейные автомобили с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

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Фото: Skoda | Skoda Octavia предлагает высокий уровень практичности и богатое оснащение

В рейтинг вошли 10 семейных автомобилей с пробегом, которые имеют множество преимуществ. Эти модели отлично подходят для городских поездок.

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Британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом. Все эти модели можно купить на вторичном рынке менее чем за $13 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке семейных автомобилей представлено множество автомобилей. Поэтому подобрать подходящую модель не так и просто.

В рейтинге представлены лучшие семейные автомобили. Эксперты рассказали о плюсах и минусах этих моделей.

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ТОП-10 лучших семейных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 000:

10. Honda Civic

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic отличается высоким уровнем надежности
Фото: Honda

Honda Civic подойдет для тех водителей, которым требуется надежный и практичный автомобиль. Также эта модель очень безопасная, что немаловажно при выборе семейного авто.

Плюсы:

  • высокий уровень надежности;
  • есть экономные двигатели;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • мало места над головой на заднем ряду сидений;
  • неудобная панель приборов;
  • высокая стоимость.

9. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra Fullscreen
Opel Astra дешевле своих конкурентов
Фото: Opel

Opel Astra привлекает низкой стоимостью и просторным интерьером. Также эта модель предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • низкая стоимость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • шумные двигатели;
  • жесткая подвеска.

8. Kia Cee'd

Kia Cee'd Fullscreen
Kia Cee'd является надежным автомобилем
Фото: Kia

Kia Cee'd отличается высоким уровнем надежности и просторным интерьером. Добавьте к этому богатое оснащение и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • расширенная гарантия;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • высокий расход топлива.

7. Hyundai i30

Hyundai i30 Fullscreen
Hyundai i30 обладает богатым оснащением
Фото: Hyundai

Hyundai i30 предлагает более богатое оснащение чем Kia Cee'd, но является таким же надежным авто. Также эта модель дешевле и имеет вместительный багажник.

Плюсы:

  • расширенная гарантия;
  • низкая стоимость;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • слишком мягкая подвеска;
  • мало места на заднем ряду сидений.

6. BMW 1 Series

BMW 1 Series Fullscreen
BMW 1 Series обладает лучшей информационно-развлекательной системой в своем классе
Фото: BMW

BMW 1 Series не такой просторный внутри, как конкуренты, но предлагает более приятную управляемость. Также хэтчбек имеет удобную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • низкий расход топлива с дизельными двигателями;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • небогатое оснащение;
  • высокая стоимость.

5. Ford Focus

Ford Focus Fullscreen
Ford Focus дешевый в обслуживании
Фото: Ford

Ford Focus можно купить по доступной цене, а его обслуживание обходится дешевле конкурентов. Также модель предлагает приятную управляемость и богатое оснащение.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • есть множество комплектаций;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • невместительный багажник;
  • ненадежная АКПП;
  • дешевый интерьер.

4. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf отличается приятной управляемостью
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf предлагает богатое оснащение и красивый интерьер. Также модель отличается приятной управляемостью.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • приятная управляемость;
  • красивый интерьер.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • не самый просторный интерьер;
  • низкий уровень надежности.

3. Audi A3

Audi A3 Fullscreen
Audi A3 предлагает роскошный интерьер
Фото: Audi

Audi A3 выделяется на фоне конкурентов своим роскошным интерьером и стильным дизайном экстерьера. Также это практичный автомобиль с богатым оснащением.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • роскошный интерьер;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • не самый просторный интерьер;
  • жесткая подвеска;
  • мало оснащения в базовой комплектации.

2. Seat Leon

Seat Leon Fullscreen
Seat Leon обладает стильным дизайном
Фото: SEAT

Seat Leon отличается стильным дизайном и приятной управляемостью. Помимо этого на выбор доступен большой ассортимент двигателей.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не самый практичный интерьер;
  • некрасивый интерьер.

1. Skoda Octavia

Skoda Octavia A7 Fullscreen
Skoda Octavia предлагает просторный интерьер
Фото: Skoda

Skoda Octavia качественнее Volkswagen Golf и Audi A3, а также предлагает более просторный интерьер, чем у Seat Leon. В добавок модель обладает богатым оснащением и высокой плавностью хода.

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Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • низкая стоимость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не самый комфортный интерьер;
  • небогатое оснащение в базовой комплектации.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом.