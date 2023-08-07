Названы лучшие семейные автомобили с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

В рейтинг вошли 10 семейных автомобилей с пробегом, которые имеют множество преимуществ. Эти модели отлично подходят для городских поездок.

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Британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом. Все эти модели можно купить на вторичном рынке менее чем за $13 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке семейных автомобилей представлено множество автомобилей. Поэтому подобрать подходящую модель не так и просто.

В рейтинге представлены лучшие семейные автомобили. Эксперты рассказали о плюсах и минусах этих моделей.

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ТОП-10 лучших семейных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 000:

10. Honda Civic

Honda Civic отличается высоким уровнем надежности Фото: Honda

Honda Civic подойдет для тех водителей, которым требуется надежный и практичный автомобиль. Также эта модель очень безопасная, что немаловажно при выборе семейного авто.

Плюсы:

высокий уровень надежности;

есть экономные двигатели;

вместительный багажник.

Минусы:

мало места над головой на заднем ряду сидений;

неудобная панель приборов;

высокая стоимость.

9. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra дешевле своих конкурентов Фото: Opel

Opel Astra привлекает низкой стоимостью и просторным интерьером. Также эта модель предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

просторный интерьер;

низкая стоимость;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

шумные двигатели;

жесткая подвеска.

8. Kia Cee'd

Kia Cee'd является надежным автомобилем Фото: Kia

Kia Cee'd отличается высоким уровнем надежности и просторным интерьером. Добавьте к этому богатое оснащение и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

просторный интерьер;

расширенная гарантия;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

высокий расход топлива.

7. Hyundai i30

Hyundai i30 обладает богатым оснащением Фото: Hyundai

Hyundai i30 предлагает более богатое оснащение чем Kia Cee'd, но является таким же надежным авто. Также эта модель дешевле и имеет вместительный багажник.

Плюсы:

расширенная гарантия;

низкая стоимость;

вместительный багажник.

Минусы:

маломощные двигатели;

слишком мягкая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений.

6. BMW 1 Series

BMW 1 Series обладает лучшей информационно-развлекательной системой в своем классе Фото: BMW

BMW 1 Series не такой просторный внутри, как конкуренты, но предлагает более приятную управляемость. Также хэтчбек имеет удобную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

низкий расход топлива с дизельными двигателями;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

небогатое оснащение;

высокая стоимость.

5. Ford Focus

Ford Focus дешевый в обслуживании Фото: Ford

Ford Focus можно купить по доступной цене, а его обслуживание обходится дешевле конкурентов. Также модель предлагает приятную управляемость и богатое оснащение.

Плюсы:

приятная управляемость;

есть множество комплектаций;

богатое оснащение.

Минусы:

невместительный багажник;

ненадежная АКПП;

дешевый интерьер.

4. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf отличается приятной управляемостью Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf предлагает богатое оснащение и красивый интерьер. Также модель отличается приятной управляемостью.

Плюсы:

комфортная подвеска;

приятная управляемость;

красивый интерьер.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый просторный интерьер;

низкий уровень надежности.

3. Audi A3

Audi A3 предлагает роскошный интерьер Фото: Audi

Audi A3 выделяется на фоне конкурентов своим роскошным интерьером и стильным дизайном экстерьера. Также это практичный автомобиль с богатым оснащением.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

роскошный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

не самый просторный интерьер;

жесткая подвеска;

мало оснащения в базовой комплектации.

2. Seat Leon

Seat Leon обладает стильным дизайном Фото: SEAT

Seat Leon отличается стильным дизайном и приятной управляемостью. Помимо этого на выбор доступен большой ассортимент двигателей.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

низкая стоимость.

Минусы:

жесткая подвеска;

не самый практичный интерьер;

некрасивый интерьер.

1. Skoda Octavia

Skoda Octavia предлагает просторный интерьер Фото: Skoda

Skoda Octavia качественнее Volkswagen Golf и Audi A3, а также предлагает более просторный интерьер, чем у Seat Leon. В добавок модель обладает богатым оснащением и высокой плавностью хода.

Важно

Изменится до неузнаваемости: новую Skoda Octavia показали на первых изображениях

Плюсы:

высокий уровень практичности;

низкая стоимость;

богатое оснащение.

Минусы:

не самый комфортный интерьер;

небогатое оснащение в базовой комплектации.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом.