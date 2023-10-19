Названо найкращі сімейні авто з пробігом вартістю до 25 000 доларів (фото)

До рейтингу увійшли 10 вживаних сімейних автомобілів, які експерти рекомендують до купівлі. Усі ці моделі мають безліч плюсів, але й свої недоліки.

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Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом, які можна купити менш ніж за 25 000 доларів. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У наш час багато автовиробників пропонують недорогі сімейні моделі. Вони вирізняються високим рівнем практичності та підходять для експлуатації в місті та за його межами.

У рейтингу представлені 10 вживаних сімейних автомобілів вартістю до $25 000. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Важливо

Названо найкращі преміальні сімейні автомобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом вартістю до $25 000:

10. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra дешевше своїх конкурентів Фото: Opel

Opel Astra дешевше за багатьох своїх конкурентів, але ця модель має просторий інтер'єр і багате оснащення. Експерти рекомендують обирати версії з бензиновими двигунами.

Плюси:

просторий інтер'єр;

низька вартість;

багате оснащення.

Мінуси:

неприємна керованість;

дизельні двигуни працюють шумно;

жорстка підвіска.

9. Honda Civic

Honda Civic вирізняється високим рівнем надійності Фото: Honda

Honda Civic вирізняється високим рівнем надійності. Також це стильна модель з приємною керованістю і містким багажником.

Плюси:

приємна керованість;

високий рівень безпеки;

місткий багажник.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

мало місця на задньому ряду сидінь;

погана шумоізоляція.

8. Hyundai i30

Hyundai i30 має місткий багажник Фото: Hyundai

Hyundai i30 пропонує комфортну підвіску і місткий багажник. Крім цього модель дешевша за своїх конкурентів.

Плюси:

розширена гарантія;

низька вартість;

місткий багажник.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

неприємна керованість;

мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Ford Focus

Ford Focus пропонує приємну керованість Фото: Ford

Ford Focus не тільки має бюджетний цінник, а й безліч інших плюсів. Серед них приємна керованість і практичний інтер'єр.

Плюси:

приємна керованість;

є потужні двигуни;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

дешеві матеріали в інтер'єрі;

невідкличні гальма;

жорстка підвіска.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia пропонує комфортну підвіску Фото: Skoda

Skoda Octavia поєднує в собі комфорт і практичність. Це чудовий автомобіль для водіїв, яким потрібна універсальна сімейна модель.

Плюси:

комфортна підвіска;

місткий багажник;

багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система;

низький рівень надійності.

5. Audi A3

Audi A3 розкішніша за конкурентів Фото: Audi

Audi A3 пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Крім цього модель вирізняється високою плавністю ходу і приємною керованістю.

Плюси:

приємна керованість;

зручна посадка за кермом;

низька витрата палива.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система;

висока вартість;

низький рівень надійності.

4. Seat Leon

Seat Leon має стильний дизайн Фото: SEAT

Seat Leon має стильний дизайн і приємну керованість. Також ця модель пропонує просторий інтер'єр із приємними матеріалами.

Плюси:

приємна керованість;

багато місця на задньому ряду сидінь;

багате оснащення.

Мінуси:

жорстка підвіска;

погана шумоізоляція;

гібридна версія пропонує невеликий багажник;

низький рівень надійності.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf має низьку витрату палива Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf поєднує в собі комфорт і універсальність. Це місткий автомобіль з багатим оснащенням і приємною керованістю.

Плюси:

комфортна підвіска;

приємна керованість;

низька витрата палива.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

не найпросторіший інтер'єр;

висока вартість.

2. BMW 1 серії

BMW 1 Series керується як спорткар Фото: BMW

BMW 1 Series вирізняється стильним дизайном і універсальністю. Ця модель пропонує найприємнішу керованість у своєму класі.

Плюси:

висока якість збірки;

місткий багажник;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

не найбезпечніший;

небагате оснащення.

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla стала лідером цього рейтингу Фото: Toyota

Toyota Corolla пропонує низьку витрату палива, особливо в гібридній версії, а також високий рівень надійності. Додайте до цього приємну керованість і ви отримаєте один із найкращих автомобілів у своєму класі.

Плюси:

низька витрата палива;

приємна керованість;

високий рівень надійності.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

незручна інформаційно-розважальна система;

не найпотужніші двигуни.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі семимісні автомобілі 2023 року.