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Авто

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)

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Фото: Stellantis | Peugeot e-208 має великий акумулятор і комфортну підвіску

До рейтингу увійшли 10 компактних електромобілів, які експерти рекомендують до покупки. Ці моделі чудово підходять для міських поїздок і мають безліч плюсів.

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Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року з компактними габаритами. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Невеликі електрокари краще підходять для експлуатації в місті. Такі автомобілі не тільки економні, а й прості в управлінні.

До рейтингу увійшли 8 компактних електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти виділили їхні головні переваги та недоліки.

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Топ 8 найкращих компактних електромобілів 2023 року:

8. GWM Ora Funky Cat

GWM Ora Funky Cat Fullscreen
GWM Ora Funky Cat вирізняється просторим інтер'єром
Фото: Great Wall

Ora Funky Cat від Great Wall Motors відрізняється незвичайним дизайном і просторим інтер'єром. Крім цього електромобіль має приємну керованість за мірками свого класу.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • просторий інтер'єр;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • невеликий запас ходу.

7. Honda E

Honda E Fullscreen
Honda E має незвичайний ретро-дизайн
Фото: Honda

Honda E має цілу низку незвичних рішень, серед яких розташування електромотора ззаду та камери замість бічних дзеркал заднього виду. Також це доволі практичний електрокар із приємною керованістю.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • непогана динаміка;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • висока вартість;
  • невеликий багажник.

6. BYD Dolphin

BYD Dolphin Fullscreen
BYD Dolphin дешевший за конкурентів
Фото: BYD Auto

BYD Dolphin дешевший за своїх конкурентів, але пропонує багате оснащення і великий запас ходу. Крім цього модель має просторий інтер'єр.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • дешевше за конкурентів;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. Mazda MX-30

Mazda MX-30 Fullscreen
Mazda MX-30 пропонує незвичайні задні бічні двері
Фото: Mazda

Перший електромобіль Mazda сильно відрізняється від конкурентів. У кросовера є незвичайні задні бічні двері, а також розкішний салон зі зручними органами управління.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • стильний дизайн;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • незручні задні бічні двері;
  • занадто важкий.

4. Mini Electric

Mini Electric Fullscreen
Mini Electric має приємну керованість
Фото: MINI

Mini Electric пропонує все те, за що водії полюбили авто цього бренду, але з електричною силовою установкою. Хетчбек має приємну керованість і стильний дизайн.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • стильний дизайн;
  • непогана динаміка.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • маленька батарея;
  • не найпрактичніший інтер'єр.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric Fullscreen
Opel Corsa Electric має великий запас ходу
Фото: Stellantis

Електрична версія Opel Corsa має великий запас ходу в реальних умовах і стильний дизайн. Також приємно дивує чуйна інформаційно-розважальна система.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • незручна посадка водія.

2. Fiat 500e

Fiat 500e Fullscreen
Fiat 500e пропонує приємну керованість
Фото: Stellantis

Новий Fiat 500e залишився впізнаваним, але багато в чому перевершує свого попередника. Компактний хетчбек має приємну керованість і багате оснащення.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • багате оснащення;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • незручна посадка водія;
  • невеликий запас ходу;
  • незручне розташування педалей.

1. Peugeot e-208

Peugeot e-208 Fullscreen
Peugeot e-208 став лідером цього рейтингу
Фото: Stellantis

Peugeot e-208 має стильний дизайн і пропонує великий запас ходу. Також приваблює самобутній інтер'єр хетчбека і багате оснащення.

Плюси:

  • великий акумулятор;
  • комфортна підвіска;
  • непогана динаміка.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі сімейні авто 2023 року преміумсегмента.