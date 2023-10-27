У Франції випустили недорогі міські електрокари: їх можна водити без прав (фото)

Двомісні електромобілі Aixam e оснащені мотором на 8,15 к. с. і можуть проїхати до 130 км без підзарядки. У лінійці є хетчбек, купе і кросовер.

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У Франції представили оновлену лінійку електромобілів Aixam e. Вона охоплює одразу три мініатюрні міські моделі. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.

Aixam e City

Aixam уже не одне десятиліття виробляє компактні міські авто. Вони настільки малопотужні, що прирівняні до квадроциклів і керувати ними в низці країн ЄС можна з 14 років і без водійських прав.

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Раніше в лінійці Aixam були тільки бензинові моделі, але тепер є й електрокари. Вони кинуть виклик Citroen Ami, хоча відчутно дорожчі — коштують від 16 699 до 19 799 євро. Також їх пропонують у лізинг за за 183-240 євро на місяць.

Aixam e Coupe

Aixam e — двомісні електрокари довжиною 2,7-3 м і масою 425 кг. Покупцям пропонують стандартний хетчбек City, його купеподібну версію Coupe з більш стрімким профілем і позашляховий варіант Crossover зі збільшеним кліренсом. У них великий багажник — 700 л у стандартній версії та 1000 л — у купеподібній.

Aixam e Crossover

Салон має доволі простий вигляд, але всередині є 6,2-дюймовий тачскрін. Комплектація Aixam e доволі багата — діодні фари, кондиціонер, аудіосистема, камера заднього виду, електропривод дверцят багажника, датчики світла і дощу.

У салоні встановлено сенсорний дисплей

Електромобілі Aixam e оснащені мотором на 8,15 к. с. і здатні розвинути лише 45 км/год. На вибір запропоновано батареї на 5,1 і 7,9 кВт∙год: запас ходу становить 95 і 130 км, відповідно.

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