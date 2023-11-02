Ретро-стиль и запас хода 500 км: на украинский рынок вышел оригинальный электрокар (фото)

Электромобиль ORA 03 отличается оригинальным дизайном в классическом стиле. У него богатое оснащение, а запас хода достигает 500 км.

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В Украине поступает в продажу новый ORA 03, также известный как Good Cat или Funky Cat. Нестандартный электромобиль ранее уже видели в Киеве, а теперь модель будет официально представлена в нашей стране. Ее подробности раскрыли на сайте украинского представительства Haval.

Электромобиль оснащен 171-сильным мотором Фото: Great Wall

Дело в том, что бренд ORA, как и Haval, принадлежит концерну Great Wall. Примечательно, что электрокар даже вышел на европейский рынок и даже получил 5 звезд в краш-тестах EuroNCAP.

Электромобиль ORA 03 – 4,2-метровый хэтчбек с оригинальным дизайном ретро-стиле. У него плавные обводы кузова и большие круглые фары в духе Volkswagen Beetle. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

Топовая версия обладает запасом хода в 501 км Фото: Great Wall

В салоне ORA 03 2023 кожа и классические хромированные кнопки сочетаются с современными 10,25-дюймовыми дисплеями на передней панели. Объем багажника хэтчбека составляет 228-858 л.

Китайский электромобиль ORA 03 оснащен 171-сильным мотором на передней оси. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 160 км/ч.

В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями Фото: Great Wall

На выбор предложены литий-железо-фосфатные батареи емкостью 47 и 63 кВт∙ч: запас хода составляет 401 и 501 км, соответственно. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает до часа.

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Новый ORA 03 в Украине стоит от 1 175 000 гривен. Базовая комплектация Comfort довольно богато оснащена – бесключевой доступ, климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Объем багажника составляет 228-858 л Фото: Great Wall

Более дорогой вариант Top (1 470 000 гривен) добавляет парковочный автопилот, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

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