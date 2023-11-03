На європейський ринок виходить недорогий електрокар за $9000 з багатим оснащенням (фото)
Електромобіль Leapmotor T03 — компактний міський хетчбек із запасом ходу до 400 км. Авто можна оснастити навігацією і камерами кругового огляду.
У Європі незабаром стартують продажі електрокара Leapmotor T3. Мініатюрний хетчбек може стати найдешевшим електромобілем на європейському ринку. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий Leapmotor T3 — компактна міська модель А-класу з виразним дизайном. У неї високий короткий капот і величезні круглі фари.
Розміри Leapmotor T3:
- довжина — 3620 мм;
- ширина — 1652 мм;
- висота — 1577 мм;
- колісна база — 2400 мм.
Салон Leapmotor T3 має доволі скромний вигляд, але там встановлено цифровий щиток приладів і великий сенсорний дисплей із діагоналлю 10,1 дюйма. Об'єм багажника становить 210-508 л.
Базова комплектація Leapmotor T3 включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль і парктронік. Топова версія моделі отримала навігацію і камери кругового огляду.
Китайський електромобіль пропонують у версіях на 75 і 109 к. с., а його максимальна швидкість обмежена на 100 км/год. У першому випадку встановлено батарею на 32 кВт∙год, у другому — на 41 кВт∙год: запас ходу становить 310 і 400 км, відповідно.
Ціна Leapmotor T3 в Європі поки що не оголошена. Відомо тільки, що авто можна буде взяти в лізинг за 99 євро на місяць. У Китаї електрокар коштує від $9000.
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