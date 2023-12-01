Аналог Camry: в Украине появился недорогой электрокар Toyota с запасом хода 615 км (фото)

Седан Toyota bZ3 сопоставим по внутреннему пространству с Camry. Электромобиль оснащен 245-сильным мотором и может проехать 615 км без подзарядки.

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На украинский авторынок выходит новая Toyota bZ3. Электрический седан является "зеленой" альтернативой Toyota Camry. Об авто рассказали на сайте Auto-Consulting.

Электромобиль Toyota bZ3 выпускают в Китае и именно из этой страны авто неофициально ввозят в Украину. Стоимость седана составляет от 27 000 до 31 300 долларов.

Запас хода Toyota bz3 достигает 615 км Фото: Toyota

Новая Toyota bZ3 – седан D-класса длиной 4,72 м. Он компактнее новой Camry, но сопоставим с ней по внутреннему пространству. Граненый дизайн выдержан в духе родственного электрокроссовера Toyota bZ4X: у авто выраженный "нос" и тонкие диодные фары.

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Салон Toyota bZ3 получился весьма нетипичным – его компоновка напоминает интерьер нового Peugeot 308. У авто небольшой приплюснутый руль высоко расположенный виртуальный щиток приборов. На центральной панели установлен большой портретный тачскрин.

Комплектация Toyota включает двухзонный климат-контроль, камеру, датчики света и дождя, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности. Более дорогие версии получили камеры кругового обзора.

У Toyota bz3 компактный руль, а щиток приборов расположен очень высоко Фото: Toyota

Седан Toyota bZ3 в Украине предлагают в топовом исполнении с 245-сильным мотором и батареей на 65 кВт∙ч. Он способен развить 160 км/ч, а заявленный запас хода составляет 615 км. Также существует более доступный вариант на 184 л. с.

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