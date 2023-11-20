Новая Toyota Camry 2024 получила начальную бюджетную версию за $25 000 (фото)

Toyota Camry нового поколения в базовой версии оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем. Седан отличается от гибридной модификации дизайном.

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Новая Toyota Camry 2024 дебютировала на автошоу в Лос-Анджелесе в гибридном исполнении. Теперь же, несколько дней спустя, дебютировала ее начальная бензиновая версия. Седан показали на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт Autohome.

2,0-литровый седан будет стоить примерно от $25 000 Фото: autohome.com.cn

Бензиновая Toyota Camry 2024 будет ощутимо дешевле гибрида – ее стартовая цена составит в эквиваленте $25 000. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 177 л. с. и бесступенчатым вариатором.

Седан Toyota Camry в бензиновой модификации несколько отличается по дизайну. Прежде всего, он узнается по измененной решетке радиатора и иным колесным дискам меньшего диаметра (16 дюймов).

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Салон Toyota Camry 2024 также претерпел изменения для китайской версии. У седана иные рычаг КПП, передняя панель и дисплей мультимедиа. Кнопки климат-контроля отсутствуют – управление этой функцией происходит через меню мультимедиа. Примечательно, что базовая комплектация включает люк и набор систем безопасности Toyota Safety Sense.

В салоне бензиновой версии Camry упрощена передняя панель Фото: autohome.com.cn

Не исключено, что новая Toyota Camry с бензиновым двигателем появится и в Украине. Напомним, что предыдущее поколение модели у нас доступно как в бензиновой, так и в гибридной версии.

Кстати, на автошоу в Гуанчжоу концерн General Motors показал более доступный аналог Toyota Camry по цене Logan.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился электрический седан от Nissan с запасом хода 400 км.