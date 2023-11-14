Toyota показала премиальный семейный кроссовер с расходом 6,5 л на 100 км (фото)

Новая Toyota Crown Signia — пятиметровый премиальный кроссовер с богатой комплектацией. Авто оснащают 245-сильной гибридной установкой.

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Премиальную линейку Toyota Crown расширила новая модель. В США презентовали кроссовер Toyota Crown Signia, который поступит в продажу с лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Кроссовер достигает почти 5 м в длину Фото: Toyota

Новая Toyota Crown Signia – серийная версия концепт-кара Crown Estate 2022 года. Дизайн авто выполнен в новом фирменном стиле японской марки с тоненькими диодными фарами и выраженным "носом". По размерам кроссовер сопоставим с Toyota Highlander, но у него только два ряда кресел.

Кроссовер доступен исключительно в гибридной версии Фото: Toyota

Габариты Toyota Crown Signia:

длина — 4930 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1620 мм.

Передние сиденья разделены высоким тоннелем Фото: Toyota

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Кресла уже в базовой версии получили электропривод и подогрев, обогревается и руль.

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Кроме того, новая Toyota Crown Signia в начальной комплектации оснащена электроприводом двери багажника, камерами кругового обзора, 19-дюймовыми дисками и набором систем безопасности. Топовый вариант Limited добавляет кожаный салон, вентиляцию передних и подогрев задних сидений, акустику JBL с 11 динамиками.

В салоне крупного авто только два ряда сидений Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Crown Signia оснащен экономичной гибридной установкой на 245 л. с., состоящей из 2,5-литровой бензиновой четверки и двух электромоторов. Он расходует в среднем 6,5 л/100 км и может буксировать 1,2-тонный прицеп.

К слову, этот же мотор получил и более компактный кроссовер Toyota Crown Sport с ярким дизайном.

Также Фокус рассказывал про заднеприводный седан Toyota Crown нового поколения.