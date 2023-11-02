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Почти Lexus: презентован новый премиальный седан Toyota с необычным ГБО (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Crown Sedan — пятиметровая премиальная модель Е-класса

Новая Toyota Crown — пятиметровый спортивный седан премиум-класса с выразительным дизайном. Модель будет предложена в гибридных и электрических версиях.

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Премиальную линейку Toyota Crown расширила еще одна модель. В Японии презентована новая Toyota Crown Sedan, которая поступит в продажу уже с 13 ноября по цене от 7,3 млн иен ($48 500). Подробности седана раскрыли на официальном сайте Toyota.

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Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами
Фото: Toyota

Именно эта модель является прямой наследницей классических Toyota Crown, выпускаемых с 1955 года. В отличие от других моделей этой линейки, седан сохранил задний привод – он построен на платформе Toyota Mirai и Lexus LS.

Новая Toyota Crown 2024 позиционируется, как премиальный спортивный седан. У нее длинный капот, укороченная задняя часть и покатая купеобразная крыша. 19-дюймовые диски и спойлер на крышке багажника стали стандартными. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. Модель Е-класса получилась достаточно крупной.

На крышке багажника установлен спойлер Fullscreen
На крышке багажника установлен спойлер
Фото: Toyota

Размеры Toyota Crown Sedan:

  • длина – 5030 мм;
  • ширина – 1890 мм;
  • высота – 1470 мм;
  • колесная база – 3000 мм.
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В отделке салона использованы кожа и дерево
Фото: Toyota

Салон Toyota Crown Sedan отделан кожей и деревом, а на передней панели установлены два дисплея. Передние кресла получили электропривод, подогрев и вентиляцию, а разделяет их высокий тоннель.

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На первых порах новая Toyota Crown Sedan будет доступна в двух версиях. Гибрид получит 2,5-литровую бензиновую четверку и пару электромоторов: мощность не сообщают, но в кроссовере Toyota Crown Sport она составляет 224 л. с. Позже должен появиться спортивный гибрид мощностью около 380 сил.

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Передние сиденья получили электропривод и вентиляцию
Фото: Toyota

Вторая версия – электромобиль Toyota Crown Sedan с силовой установкой от модели Mirai. Это значит, что его 185-сильный мотор питается не от батареи, а от водородных топливных ячеек. Запас топлива в баллонах хватит на 820 км. Такой вариант дороже — $55 200. Все версии Crown Sedan получат адаптивные амортизаторы.

Напомним, что премиальные модели Crown занимают нишу между Toyota и Lexus. В семействе будут седаны и кроссоверы. Например, вскоре появится семиместный кроссовер Toyota Crown.

Также Фокус рассказывал про самый дорогой кроссовер Toyota за $170 000.