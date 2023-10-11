Японский BMW: раскрыты подробности нового спортивного седана Toyota (фото)

Заднеприводную Toyota Crown Sedan GR оснастят 380-сильной гибридной установкой. Разгон до 100 км/ч займет менее 5 секунд.

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В новой премиальной линейке Toyota Crown появится спортивная модель. Заднеприводная Toyota Crown Sedan получит мощную заряженную версию GR. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Как следует из названия, новая Toyota Crown Sedan разрабатывается специалистами спортивного подразделения GR (Gazoo Racing). Спортивный седан бросит вызов Audi S6, Mercedes-AMG E63 и BMW 540i, но будет дешевле.

Седан получит обвес, спойлер и диффузор Фото: BestCarWeb

Судя по рендерам, Toyota Crown Sedan GR отличается от стандартной модели измененным дизайном решетки, аэродинамическим обвесом и 20-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной. Сзади появились спойлер и диффузор.

Салон не показали, но наверняка установят спортивные кресла и руль. Кроме того, будет изменена графика дисплеев на передней панели.

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Новая Toyota Crown Sedan достигает 5 м в длину при колесной базе в 3 м. Стандартная модель получила 340-сильную гибридную установку, состоящую из 2,4-литровой турбочетверки и электромотора. Для версии GR ее отдачу увеличат примерно до 380 л. с., а разгон до 100 км/ч займет менее 5 с.

К слову, недавно на рынок вышел кроссовер Toyota Crown Sports с ярким дизайном.

Также Фокус сообщал, что у Toyota Land Cruiser появится младший брат.