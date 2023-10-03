Самый дешевый электрокроссовер Toyota показали до премьеры (фото)

Компактный электрокроссовер Toyota станет "зеленой" альтернативой модели Aygo X. Помогают создать электрокар специалисты Suzuki.

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Электрическую линейку Toyota bZ расширит самая доступная модель. Компактный электрокроссовер должны представить в 2025 году. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Электромобиль является серийной версией концепт-кара Toyota bZ Small, представленного в конце 2021 года. Он станет электрической альтернативой миниатюрной Toyota Aygo X. Разрабатывают модель совместно со специалистами Suzuki, что неудивительно – два автопроизводителя давно сотрудничают.

Концепт-кар Toyota bZ Small 2021 года Фото: Toyota

Новый электромобиль Toyota по размерам будет сопоставим с Aygo X – его длина составит около 3,7-3,8 м при колесной базе в 2,4-2,5 м. Его конкурентами называют Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.

У авто оригинальный дизайн с коротким высоким капотом, малыми свесами кузова и большими углами наклона стоек крыши. Также обращают на себя внимание расширенные крылья и спрятанные в стойках ручки задних дверей.

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Характеристики Toyota пока держатся в секрете. Известно только, что авто построено на укороченной платформе e-TNGA от электрокроссовера Toyota bZ4X. Впрочем, учитывая размеры, вряд ли электрокар получит большую батарею.

Ранее Фокус рассказывал про новый электрокроссовер Toyota для молодежи.

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