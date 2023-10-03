Найдешевший електрокросовер Toyota показали до прем'єри (фото)

Компактний електрокросовер Toyota стане "зеленою" альтернативою моделі Aygo X. Допомагають створити електрокар фахівці Suzuki.

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Електричну лінійку Toyota bZ розширить найдоступніша модель. Компактний електрокросовер мають представити у 2025 році. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Електромобіль є серійною версією концепт-кара Toyota bZ Small, представленого наприкінці 2021 року. Він стане електричною альтернативою мініатюрній Toyota Aygo X. Розробляють модель спільно з фахівцями Suzuki, що не дивно — два автовиробники давно співпрацюють.

Концепт-кар Toyota bZ Small 2021 року Фото: Toyota

Новий електромобіль Toyota за розмірами можна буде порівняти з Aygo X — його довжина становитиме близько 3,7-3,8 м при колісній базі в 2,4-2,5 м. Його конкурентами називають Nissan Sakura і Mitsubishi eK Cross EV.

Авто має оригінальний дизайн із коротким високим капотом, малими звісами кузова та великими кутами нахилу стійок даху. Також привертають до себе увагу розширені крила і заховані в стійках ручки задніх дверей.

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Характеристики Toyota поки що тримають у секреті. Відомо тільки, що авто побудовано на укороченій платформі e-TNGA від електрокросовера Toyota bZ4X. Втім, з огляду на розміри, навряд чи електрокар отримає велику батарею.

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