Найдешевший електрокросовер Toyota показали до прем'єри (фото)
Компактний електрокросовер Toyota стане "зеленою" альтернативою моделі Aygo X. Допомагають створити електрокар фахівці Suzuki.
Електричну лінійку Toyota bZ розширить найдоступніша модель. Компактний електрокросовер мають представити у 2025 році. Про це повідомляє японське видання Best Car.
Електромобіль є серійною версією концепт-кара Toyota bZ Small, представленого наприкінці 2021 року. Він стане електричною альтернативою мініатюрній Toyota Aygo X. Розробляють модель спільно з фахівцями Suzuki, що не дивно — два автовиробники давно співпрацюють.
Новий електромобіль Toyota за розмірами можна буде порівняти з Aygo X — його довжина становитиме близько 3,7-3,8 м при колісній базі в 2,4-2,5 м. Його конкурентами називають Nissan Sakura і Mitsubishi eK Cross EV.
Авто має оригінальний дизайн із коротким високим капотом, малими звісами кузова та великими кутами нахилу стійок даху. Також привертають до себе увагу розширені крила і заховані в стійках ручки задніх дверей.Важливо
Характеристики Toyota поки що тримають у секреті. Відомо тільки, що авто побудовано на укороченій платформі e-TNGA від електрокросовера Toyota bZ4X. Втім, з огляду на розміри, навряд чи електрокар отримає велику батарею.
Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер Toyota для молоді.
Також ми писали про найдивніший електромобіль Toyota.