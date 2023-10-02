Герой аніме: який вигляд має найдивніший електромобіль Toyota (фото)
Електрокар Toyota APM отримав дизайн у стилістиці аніме "Мій сусід Тоторо". Авто випустять невеликою партією.
В Японії з'явився дуже нестандартний електромобіль Toyota. Транспортний засіб нагадує величезного кота з аніме. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Дивні електрокари Toyota використовуватимуть як шатли в тематичному парку Морікоро і не виключено, що незабаром з'являться і в інших парках. Авто розробили спільно з компанією Monet Technologies і знаменитою студією Ghibli, де створюють найвідоміші аніме.
Саме в роботах студії Ghibli і черпали натхнення творці електрокара. Він нагадує котобус зі знаменитого аніме Хаяо Міядзакі "Мій сусід Тоторо".
Електромобіль Toyota прикрасили головою, хвостом і лапами кота. На даху з'явилися миші.Важливо
В основі авто лежить електрокар Toyota APM, створений у 2019 році. Він проєктувався для Олімпіади в Токіо.
Електричний шатл сягає 3,9 м завдовжки і розрахований на водія та 5-6 пасажирів, передбачений і висувний пандус для дитячих або інвалідних візків. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 19 км/год, а запас ходу становить приблизно 100 км.
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