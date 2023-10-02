Молодший брат Land Cruiser: розкрито подробиці доступного позашляховика Toyota (фото)

Toyota Land Hopper — невеликий 4,5-метровий позашляховик у ретро-стилі. Недорогу рамну модель запропонують у гібридних версіях, а пізніше може з'явитися й електромобіль

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З'явилася інформація про новий компактний позашляховик Toyota. Модель можуть представити вже 25 жовтня на виставці Japan Mobility Show в Токіо. Про це стало відомо журналістам японського видання Best Car.

Модель запропонують у гібридних версіях Фото: BestCarWeb

За їхніми словами, нова модель буде названа Toyota Land Hopper. Цю торгову марку вже зареєстрували в Японії 8 серпня, втім не виключено, що в інших країнах модель продаватимуть як Toyota FJ Cruiser.

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Раніше під час презентації Toyota Land Cruiser 250 показали кутастий силует авто. Саме в дусі цієї моделі і буде витримано ретро-дизайн Toyota Land Hopper. На рендерах у позашляховика високий капот, великі фари і виражений пластиковий обвіс.

Позашляховик побудують на рамній платформі Фото: BestCarWeb

За розмірами авто буде порівнянне з Toyota Corolla Cross: його довжина становитиме 4,5 м, ширина — 1,8 м, а висота — 1,85 м. Очікується, що модель буде рамною — її побудують на укороченому шасі Toyota Fortuner. Повний привід буде доповнено понижувальною передачею.

Першими мають дебютувати гібридні версії Toyota Land Hopper. Вони будуть створені на основі бензинових двигунів об'ємом 1,5, 1,8, 2,0 або 2,5 л. Також не виключається поява електромобіля. Купити позашляховик Toyota в Японії можна буде за ціною менше ніж 4 мільйони ієн ($26 800).

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