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Новий Toyota Land Cruiser 250 презентували в Європі: подробиці та фото

Toyota Land Cruiser 250, Toyota Land Cruiser, новий Toyota Land Cruiser 250
Фото: Toyota | Новий Toyota Land Cruiser 250 показали в Німеччині

Toyota Land Cruiser 250 дебютував у Європі з перевіреним 2,8-літровим турбодизелем на 204 к. с. Пізніше будуть запропоновані гібрид і 280-сильна бензинова версія.

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Новий Toyota Land Cruiser 250 дістався Європи. Наступника Prado представили в Німеччині, а його продажі стартують на початку 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Toyota Land Cruiser 250, Toyota Land Cruiser, новий Toyota Land Cruiser 250 Fullscreen
Версія First Edition вирізняється ретродизайном передньої частини
Фото: Toyota

Позашляховик показали в містечку Ордруф на фестивалі Bush Taxi Meeting — зльоті шанувальників Toyota Land Cruiser, що зібрав 1200 авто з усієї Європи.

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У Німеччині новий Toyota Land Cruiser 250 показали в лімітованій версії First Edition — таких авто випустять тільки 3000. Їх відрізняє ретродизайн передньої частини з круглими світлодіодними фарами, особливе оздоблення салону і розширена комплектація, що включає підігрів і вентиляцію сидінь.

Toyota Land Cruiser 250, Toyota Land Cruiser, новий Toyota Land Cruiser 250 Fullscreen
Позашляховик представили на зльоті шанувальників Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota

Позашляховик Toyota дебютував на європейському ринку зі знайомим 2,8-літровим турбодизелем на 204 к.с. і новою 8-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше його доповнять "м'якою" гібридною установкою, а в окремих країнах Європи буде доступний і 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 280 к. с.

Toyota Land Cruiser 250, Toyota Land Cruiser, новий Toyota Land Cruiser 250 Fullscreen
У версії First Edition — особливе оздоблення салону
Фото: Toyota

Звісно, всі Toyota Land Cruiser 250 2024 будуть оснащені повним приводом зі знижувальною передачею, а також позашляховим круїз-контролем Crawl Control і системою вибору режимів для різних типів бездоріжжя. У варіанті First Edition оснащення також охоплює блокування заднього диференціала.

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