Toyota презентувала розкішний пікап для серйозного бездоріжжя на базі Land Cruiser (фото)

Випустять тільки 1500 пікапів Toyota Tundra 1794 Limited Edition. У авто виразний дизайн і розкішний інтер'єр, а ходова підготовлена до бездоріжжя.

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Лінійку Toyota Tundra 2024 року поповнить нова нетипова версія 1794 Limited Edition. Вона більш розкішна, але водночас підготовлена до бездоріжжя. Про авто розповіли на офіційному сайті Toyota.

Випустять тільки 1500 розкішних пікапів Фото: Toyota

Презентація пікапа відбулася на щорічному ярмарку в Техасі. Модифікація 1794 Limited Edition присвячена старому техаському ранчо, на території якого тепер стоїть завод із виробництва Toyota Tundra — воно існувало з 1794 року.

Від стандартної Toyota Tundra 2024 лімітовану версію можна відрізнити за величезною решіткою радіатора чорного кольору. На кузові та в салоні з'явилися написи 1794 Limited Edition.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Toyota

Інтер'єр виконаний у ковбойському стилі — оздоблений дорогою бежевою шкірою від техаської фірми Saddleback Leather Company. Крім того, покупці отримають набір фірмових шкіряних аксесуарів — сумки різних розмірів і чохол для брелока.

У комплекті з авто йдуть шкіряні аксесуари

Підвіска Toyota Tundra 1794 Limited Edition посилена для бездоріжжя за рахунок нових амортизаторів FOX. Також кліренс збільшено на 28 мм і встановлено позашляхові шини.

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Гібридна силова установка Toyota Tundra не зазнала змін. Пікап оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо і електромотором сумарною потужністю 443 к. с. Модель побудована на рамній платформі Toyota Land Cruiser 300.

Загалом випустять тільки 1500 Toyota Tundra 1794 Limited Edition. Продажі пікапа стартують навесні 2024 року.

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