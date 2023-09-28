Розкрито всі подробиці та характеристики найстильнішого кросовера Toyota (фото)

Нова Toyota C-HR буде доступна тільки в гібридних модифікаціях. Топова версія кросовера зможе розганятися до 100 км/год за 7,4 с і проїжджати 66 км на електротязі.

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З'явилася нова інформація про кросовер Toyota C-HR. Модель другого покоління надійде в продаж на європейському ринку з початку 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Нова Toyota C-HR 2024 стала набагато яскравішою на вигляд і виконана в новому фірмовому стилі. А ось платформа і габарити авто залишилися колишніми.

Кросовер тепер доступний тільки в гібридних версіях Фото: Toyota

Розміри Toyota C-HR 2024:

довжина — 4360 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1564 мм;

колісна база — 2640 мм.

Разом з тим, салон Toyota C-HR став просторішим, а об'єм багажника зріс до 388 л у стандартній гібридній версії та 310 л — у плагін-гібриді.

Автомобіль зберіг габарити попередника Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota C-HR 2024 розширена і тепер включає віртуальний щиток приладів, клімат-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь і керма, а також набір систем безпеки. Перелік опцій поповнили функція доступ до салону зі смартфона та акустика JBL.

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Як відомо, всі Toyota C-HR 2024 є гібридами. У початковій версії за 34 900 євро встановлено 1,8-літрову четвірку та електромотор загальною потужністю 140 к. с. Витрата палива становить 4,8 л/100 км.

У салоні з'явилися цифрова панель приладів і великий тачскрін Фото: Toyota

Гібрид з 2,0-літровим двигуном (від 38 900 євро) може бути з одним електромотором або двома — з переднім або повним приводом. Потужність в обох випадках однакова — 198 к. с.

Дивно, але топовий гібрид Toyota C-HR на 223 сили за 44 900 євро може бути тільки передньопривідним. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,4 с і проїхати 66 км на електротязі.

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