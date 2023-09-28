Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Розкрито всі подробиці та характеристики найстильнішого кросовера Toyota (фото)

Toyota C-HR, нова Toyota C-HR, Toyota C-HR 2024, кросовер Toyota, гібрид Toyota
Фото: Toyota | Toyota C-HR стала яскравішою на вигляд

Нова Toyota C-HR буде доступна тільки в гібридних модифікаціях. Топова версія кросовера зможе розганятися до 100 км/год за 7,4 с і проїжджати 66 км на електротязі.

Related video

З'явилася нова інформація про кросовер Toyota C-HR. Модель другого покоління надійде в продаж на європейському ринку з початку 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Нова Toyota C-HR 2024 стала набагато яскравішою на вигляд і виконана в новому фірмовому стилі. А ось платформа і габарити авто залишилися колишніми.

Toyota C-HR, нова Toyota C-HR, Toyota C-HR 2024, кросовер Toyota, гібрид Toyota Fullscreen
Кросовер тепер доступний тільки в гібридних версіях
Фото: Toyota

Розміри Toyota C-HR 2024:

  • довжина — 4360 мм;
  • ширина — 1830 мм;
  • висота — 1564 мм;
  • колісна база — 2640 мм.

Разом з тим, салон Toyota C-HR став просторішим, а об'єм багажника зріс до 388 л у стандартній гібридній версії та 310 л — у плагін-гібриді.

Toyota C-HR, нова Toyota C-HR, Toyota C-HR 2024, кросовер Toyota, гібрид Toyota Fullscreen
Автомобіль зберіг габарити попередника
Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota C-HR 2024 розширена і тепер включає віртуальний щиток приладів, клімат-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь і керма, а також набір систем безпеки. Перелік опцій поповнили функція доступ до салону зі смартфона та акустика JBL.

Важливо
Названо найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota сучасності (фото)
Названо найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota сучасності (фото)

Як відомо, всі Toyota C-HR 2024 є гібридами. У початковій версії за 34 900 євро встановлено 1,8-літрову четвірку та електромотор загальною потужністю 140 к. с. Витрата палива становить 4,8 л/100 км.

Toyota C-HR, нова Toyota C-HR, Toyota C-HR 2024, кросовер Toyota, гібрид Toyota Fullscreen
У салоні з'явилися цифрова панель приладів і великий тачскрін
Фото: Toyota

Гібрид з 2,0-літровим двигуном (від 38 900 євро) може бути з одним електромотором або двома — з переднім або повним приводом. Потужність в обох випадках однакова — 198 к. с.

Дивно, але топовий гібрид Toyota C-HR на 223 сили за 44 900 євро може бути тільки передньопривідним. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,4 с і проїхати 66 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав, що новий седан Toyota Camry 2024 випадково розсекретили.

Також ми писали про гібридний кросовер Toyota для молоді.