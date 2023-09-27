Toyota представила недорогий кросовер для молоді з витратою 5 літрів на 100 км (фото)

Toyota Corolla Cross Nightshade має кілька зовнішніх відмінностей від стандартного кросовера. Новинка отримала 196-сильну гібридну установку з низькою витратою палива.

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Компактний кросовер Toyota Corolla Cross отримав нову комплектацію Nightshade. Вона відрізняється унікальним оздобленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Toyota Corolla Cross Nightshade розташується між комплектаціями SE і XSE. Однією з головних зовнішніх відмінностей від інших версій є нові 18-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору.

Логотипи зовні, бічні дзеркала заднього виду, дверні ручки та задній спойлер також виконані в чорному кольорі. На вибір доступні три варіанти кольору кузова — Jet Black, Barcelona Red і Celestite Grey.

Усі логотипи виконані в чорному кольорі Фото: Toyota

В інтер'єрі з'явилися нові килимки чорного кольору. У список оснащення входять безрамне дзеркало заднього виду, бездротова зарядка, підтримка Apple Car Play та Android Auto, а також рейлінги на даху.

Кросовер отримав багате оснащення Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross оснащена гібридною силовою установкою з 2,0-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 196 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Він працює в парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

Кросовер витрачає лише 5,2 літра палива на 100 км у місті. Витрата бензину в змішаному циклі становить 5,6 літра.

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Початкова вартість Toyota Corolla Cross у комплектації SE становить 29 290 доларів. Нова версія буде трохи дорожчою.

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