Toyota представила недорогой кроссовер для молодежи с расходом 5 литров на 100 км (фото)

Toyota Corolla Cross Nightshade имеет несколько внешних отличий от стандартного кроссовера. Новинка получила 196-сильную гибридную установку с низким расходом топлива.

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Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross получил новую комплектацию Nightshade. Она отличается уникальной отделкой экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Toyota Corolla Cross Nightshade расположится между комплектациями SE и XSE. Одним из главных внешних отличий от других версий являются новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета.

Логотипы снаружи, боковые зеркала заднего вида, дверные ручки и задний спойлер также выполнены в черном цвете. На выбор доступны три варианта цвета кузова — Jet Black, Barcelona Red и Celestite Grey.

Все логотипы выполнены в черном цвете Фото: Toyota

В интерьере появились новые коврики черного цвета. В список оснащения входят безрамное зеркало заднего вида, беспроводная зарядка, поддержка Apple Car Play и Android Auto, а также рейлинги на крыше.

Кроссовер получил богатое оснащение Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross оснащена гибридной силовой установкой с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 196 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой коробкой переключения передач.

Кроссовер расходует всего 5,2 литра топлива на 100 км в городе. Расход бензина в смешанном цикле составляет 5,6 литра.

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Начальная стоимость Toyota Corolla Cross в комплектации SE составляет 29 290 долларов. Новая версия будет немного дороже.

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