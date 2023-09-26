Новая Toyota Camry 2024 случайно рассекречена до премьеры (фото)

Новая Toyota Camry станет ярче на вид и получит более современный салон. Из линейки исчезнет 3,5-литровый V6 — его заменят турбочетверкой.

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Седан Toyota Camry девятого поколения показали до премьеры. Видео с авто случайно опубликовали на официальном Youtube-канале Toyota раньше времени, но затем ролик удалили. Об авто рассказали на сайте Carsoops.

Видео посвящено седану Toyota Camry нынешней генерации, который выпускают с 2017 года. Вместе с тем, там появляется и абсолютно новое авто.

Изображение Camry появилось в официальном видео Toyota Фото: скриншот / YouTube

Такой дизайн Toyota Camry ранее уже демонстрировали на неофициальных изображениях. Передняя часть авто выполнена в новом фирменном стиле, дебютировавшем на Toyota Camry.

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У седана тоненькие светодиодные фары и огромная решетка радиатора. Крылья стали более расширенными, а фонари соединены черной глянцевой накладкой.

Из линейки исчезнет версия с V6 Фото: the drive

Новая Toyota Camry дебютирует в 2024 году. Седан сохранит платформу TNGA-K и немного подрастет в размерах. В салоне наверняка появятся виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин.

В линейке останутся 2,5-литровая бензиновая четверка и гибридная силовая установка. А вот 3,5-литрового V6 больше не будет – на смену ему придет 2,4-литровый турбомотор от Toyota Highlander и Lexus RX.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Toyota Land Cruiser 250 презентовали в Европе.

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