Toyota готовит инновационные электромобили с запасом хода до 800 км

Новые электромобили Toyota станут не только эффективнее, но и дешевле. К 2028 году появятся электрические модели с запасом хода до 1000 км.

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Toyota готовит семейство электромобилей следующего поколения. Первые модели появятся уже в 2026 году, а запас хода составит до 800 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте Autocar.

В Toyota заявили, что их будущие электромобили получат более продвинутые аккумуляторные батареи. Также они будут значительно дешевле, чем электрокроссовер bZ4X.

Для электромобилей сперва предложат две аккумуляторные батареи — литий-ионную Performance и литий-железо-фосфатную Popularisation. Первый вариант обеспечит запас хода до 800 км на одном заряде, а второй — предназначен для доступных моделей.

С 2027 по 2028 году появится литий-ионная батарея High Performance. Она позволит увеличить запас хода электромобилей до 1000 км.

К 2030 году Toyota планирует продать по всеми миру 3,5 миллиона электрокаров. Большая часть из них получит новые аккумуляторные батареи.

Важно

Эксперты проверили запас хода популярных электромобилей в реальных условиях (видео)

Еще одной особенностью новых батарей станет их плоская форма. Благодаря этому удастся улучшить аэродинамику электромобилей.

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