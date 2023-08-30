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Авто

Британцы назвали лучшие электромобили 2023 года (фото)

Tesla, Tesla Model 3, Авто, Автомобили, Электромобили, Электрокар, Фото, Лучшие авто, Эксперты
Фото: Tesla | Tesla Model 3 стала победителем сразу в двух номинациях

Эксперты назвали лучшие электромобили и гибридные автомобили этого года. Для удобства рейтинг разделили на категории, для каждой из которых был определен победитель.

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Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года. Они определили фаворитов в каждом сегменте. Об этом рассказали на сайте What Car?

На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В наше время многие автопроизводители предлагают полностью электрические модели.

Эксперты протестировали десятки электромобилей и гибридных авто. Они определили победителей в нескольких категориях.

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Лучшие электромобили 2023 года:

  • новый компактный электромобиль — Fiat 500e;
  • подержанный компактный электромобиль — Renault Zoe;
  • новый семейный электромобиль — MG4 EV;
  • подержанный семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;
  • новый компактный электрокроссовер — Smart #1;
  • подержанный компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;
  • новый большой электрокроссовер — Genesis GV60;
  • подержанный большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;
  • новый электрический минивэн — Volkswagen ID.Buzz;
  • новый электрический универсал — MG5 EV;
  • подержанный электрический универсал — MG5 EV;
  • новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
  • подержанный роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
  • самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.
Renault 5 Fullscreen
Больше всего читатели What Car? ждут дебют электромобиля Renault 5
Фото: Renault

Лучшие гибридные авто 2023 года:

  • новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;
  • подержанный гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;
  • новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;
  • подержанный гибридный компактный кроссовер — Mini Countryman;
  • новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;
  • подержанный гибридный большой кроссовер — Volvo XC90;
  • новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
  • подержанный гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;
  • новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;
  • подержанный гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.
Audi A3 Fullscreen
Audi A3 признали лучшим гибридным авто в категории "Лучший новый семейный автомобиль"
Фото: Audi

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 8 лучших микроавтобусов 2023 года.