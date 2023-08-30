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Британцы назвали лучшие электромобили 2023 года (фото)
Владислав Григорьев
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Эксперты назвали лучшие электромобили и гибридные автомобили этого года. Для удобства рейтинг разделили на категории, для каждой из которых был определен победитель.
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Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года. Они определили фаворитов в каждом сегменте. Об этом рассказали на сайте What Car?
На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В наше время многие автопроизводители предлагают полностью электрические модели.
Эксперты протестировали десятки электромобилей и гибридных авто. Они определили победителей в нескольких категориях.
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Лучшие электромобили 2023 года:
- новый компактный электромобиль — Fiat 500e;
- подержанный компактный электромобиль — Renault Zoe;
- новый семейный электромобиль — MG4 EV;
- подержанный семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;
- новый компактный электрокроссовер — Smart #1;
- подержанный компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;
- новый большой электрокроссовер — Genesis GV60;
- подержанный большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;
- новый электрический минивэн — Volkswagen ID.Buzz;
- новый электрический универсал — MG5 EV;
- подержанный электрический универсал — MG5 EV;
- новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
- подержанный роскошный электромобиль — Tesla Model 3;
- самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.
Лучшие гибридные авто 2023 года:
- новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;
- подержанный гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;
- новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;
- подержанный гибридный компактный кроссовер — Mini Countryman;
- новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;
- подержанный гибридный большой кроссовер — Volvo XC90;
- новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;
- подержанный гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;
- новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;
- подержанный гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 8 лучших микроавтобусов 2023 года.