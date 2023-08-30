Британцы назвали лучшие электромобили 2023 года (фото)

Эксперты назвали лучшие электромобили и гибридные автомобили этого года. Для удобства рейтинг разделили на категории, для каждой из которых был определен победитель.

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На рынке электромобилей существует серьезная конкуренция. В наше время многие автопроизводители предлагают полностью электрические модели.

Эксперты протестировали десятки электромобилей и гибридных авто. Они определили победителей в нескольких категориях.

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Лучшие электромобили 2023 года:

новый компактный электромобиль — Fiat 500e;

— Fiat 500e; подержанный компактный электромобиль — Renault Zoe;

— Renault Zoe; новый семейный электромобиль — MG4 EV;

— MG4 EV; подержанный семейный электромобиль — Volkswagen ID.3;

— Volkswagen ID.3; новый компактный электрокроссовер — Smart #1;

— Smart #1; подержанный компактный электрокроссовер — Hyundai Kona Electric;

— Hyundai Kona Electric; новый большой электрокроссовер — Genesis GV60;

— Genesis GV60; подержанный большой электрокроссовер — Skoda Enyaq iV;

— Skoda Enyaq iV; новый электрический минивэн — Volkswagen ID.Buzz;

— Volkswagen ID.Buzz; новый электрический универсал — MG5 EV;

— MG5 EV; подержанный электрический универсал — MG5 EV;

— MG5 EV; новый роскошный электромобиль — Tesla Model 3;

— Tesla Model 3; подержанный роскошный электромобиль — Tesla Model 3;

— Tesla Model 3; самый ожидаемый электромобиль (выбор читателей) — Renault 5 EV.

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Лучшие гибридные авто 2023 года:

новый гибридный семейный автомобиль — Audi A3 Sportback TFSIe;

— Audi A3 Sportback TFSIe; подержанный гибридный семейный автомобиль — Seat Leon e-Hybrid;

— Seat Leon e-Hybrid; новый гибридный компактный кроссовер — Range Rover Evoque;

— Range Rover Evoque; подержанный гибридный компактный кроссовер — Mini Countryman;

— Mini Countryman; новый гибридный большой кроссовер — Mercedes-Benz GLC;

— Mercedes-Benz GLC; подержанный гибридный большой кроссовер — Volvo XC90;

— Volvo XC90; новый гибридный универсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;

— Mercedes-Benz C-Class Estate; подержанный гибридный универсал — Volkswagen Passat Estate;

— Volkswagen Passat Estate; новый гибридный роскошный автомобиль — Mercedes-Benz C-Class;

— Mercedes-Benz C-Class; подержанный гибридный роскошный автомобиль — BMW 3 Series.

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