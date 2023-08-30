Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року (фото)

Експерти назвали найкращі електромобілі та гібридні автомобілі цього року. Для зручності рейтинг розділили на категорії, для кожної з яких було визначено переможця.

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Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони визначили фаворитів у кожному сегменті. Про це розповіли на сайті What Car?

На ринку електромобілів існує серйозна конкуренція. У наш час більшість автовиробників пропонують повністю електричні моделі.

Експерти протестували десятки електромобілів і гібридних авто. Вони визначили переможців у кількох категоріях.

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Найкращі електромобілі 2023 року:

новий компактний електромобіль — Fiat 500e;

— Fiat 500e; вживаний компактний електромобіль — Renault Zoe;

— Renault Zoe; новий сімейний електромобіль — MG4 EV;

— MG4 EV; вживаний сімейний електромобіль — Volkswagen ID.3;

— Volkswagen ID.3; новий компактний електрокросовер — Smart #1;

— Smart #1; вживаний компактний електрокросовер — Hyundai Kona Electric;

— Hyundai Kona Electric; новий великий електрокросовер — Genesis GV60;

— Genesis GV60; вживаний великий електрокросовер — Skoda Enyaq iV;

— Skoda Enyaq iV; новий електричний мінівен — Volkswagen ID.Buzz;

— Volkswagen ID.Buzz; новий електричний універсал — MG5 EV;

— MG5 EV; вживаний електричний універсал — MG5 EV;

— MG5 EV; новий розкішний електромобіль — Tesla Model 3;

— Tesla Model 3; вживаний розкішний електромобіль — Tesla Model 3;

— Tesla Model 3; найочікуваніший електромобіль (вибір читачів) — Renault 5 EV.

Найбільше читачі What Car? чекають на дебют електромобіля Renault 5 Фото: Renault

Найкращі гібридні авто 2023 року:

новий гібридний сімейний автомобіль — Audi A3 Sportback TFSIe;

— Audi A3 Sportback TFSIe; вживаний гібридний сімейний автомобіль — Seat Leon e-Hybrid;

— Seat Leon e-Hybrid; новий гібридний компактний кросовер — Range Rover Evoque;

— Range Rover Evoque; вживаний гібридний компактний кросовер — Mini Countryman;

— Mini Countryman; новий гібридний великий кросовер — Mercedes-Benz GLC;

— Mercedes-Benz GLC; вживаний гібридний великий кросовер — Volvo XC90;

— Volvo XC90; новий гібридний універсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;

— Mercedes-Benz C-Class Estate; вживаний гібридний універсал — Volkswagen Passat Estate;

— Volkswagen Passat Estate; новий гібридний розкішний автомобіль — Mercedes-Benz C-Class;

— Mercedes-Benz C-Class; вживаний гібридний розкішний автомобіль — BMW 3 Series.

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