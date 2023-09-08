Эксперты проверили запас хода популярных электромобилей в реальных условиях (видео)

Эксперты испытали популярные в Великобритании электромобили в жаркую погоду. Они выяснили, насколько сильно отличается их запас хода от заявленных показателей.

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Британские эксперты проверили реальный запас хода электромобилей в жаркую погоду. В испытании приняли участие 12 популярных моделей. Видео опубликовали на YouTube-канале What Car?

Автопроизводители часто завышают данные о запасе хода своих электромобилей. Особенно это заметно в холодную погоду, когда электрические модели проезжают на одном заряде гораздо меньше.

Эксперты ожидали, что в жаркую погоду реальный запас хода электрокаров почти не будет отличаться от заявленных характеристик. Тем не менее результаты оказались далеко не лучшими.

В сравнении приняли участие электромобили Mercedes-Benz EQE, Tesla Model 3 LR, Hyundai Ioniq 6, Genesis GV60, Tesla Model 3 RWD, MG4, Smart #1, Volkswagen ID.Buzz, BYD Atto 3, Renault Zoe, Fiat Abarth 500e и BMW i3. Только некоторые из этих авто смогли проехать на одном заряде почти столько же, сколько заявлено производителями.

Эксперты ездили на электрокарах до тех пор, пока их батареи полностью не разрядятся. Испытание проводилось на круглом гоночном треке.

Перед заездом все аккумуляторные батареи электромобилей полностью зарядили. Поэтому испытание было максимально честным.

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Во время теста на электромобилях ездили по трем сценариям. Первые 4 км они разгонялись и останавливались в пределах 48 км/ч.

Затем электрокары ехали почти 6,5 км на скорости 80 км/ч. Еще 13 км авто преодолевали на скорости 112 км/ч, а затем все сценарии проходили заново.

Все 12 электромобилей ехали по треку одновременно. Постепенно выбывали модели с самым низким запасом хода, пока не был определен победитель.

Эксперты были разочарованы тем, что ни один из электромобилей не смог проехать на одном заряде такое же расстояние, как было заявлено производителями. Некоторые результаты слишком сильно отличаются от указанных характеристик.

Какое расстояние смогли проехать электромобили на одном заряде:

Mercedes-Benz EQE — 529 км (заявлено 587 км). Tesla Model 3 LR — 521 км (заявлено 602 км). Hyundai Ioniq 6 — 470 км (заявлено 544 км). Genesis GV60 — 450 км (заявлено 517 км). Tesla Model 3 RWD — 422 км (заявлено 491 км). MG4 — 407 км (заявлено 452 км). Smart #1 — 394 км (заявлено 439 км). Volkswagen ID.Buzz — 380 км (заявлено 410 км). BYD Atto 3 — 346 км (заявлено 418 км). Renault Zoe — 233 км. Fiat Abarth 500e — 222 км (заявлено 253 км). BMW i3 — 103 км.

Победителем в этом испытании стал электрический седан Mercedes-Benz EQE. Электромобиль проехал 529 км на одном заряде. Это на 58 км меньше от заявленного показателя.

Хуже всех справилась электрическая версия хэтчбека BMW i3. Электрокар смог проехать всего 103 км на одном заряде.

Такой результат можно объяснить аккумуляторной батареей емкостью всего 16 кВт⋅час. Mercedes-Benz EQE оснащается батареей емкостью 89 кВт⋅час.

Hyundai Ioniq 6 показал достойный результат — он проехал 470 км на одном заряде. Тем не менее производитель заявляет, что запас хода этой модели составляет 544 км, что на 74 км больше реального показателя.

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Тем не менее больше всего вопросов вызывает результат Tesla Model 3 в версии Long Range. Его реальный запас хода оказался на 81 км меньше заявленного показателя.

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