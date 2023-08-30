Как правильно заряжать электромобиль, чтобы не испортить батарею — исследование

Эксперты проанализировали данные о зарядке более чем 12 500 автомобилей Tesla в США. Они также рассказали, как заряжать электромобиль, чтобы не повредить его батарею.

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Эксперты сравнили, как на состояние батареи электромобиля влияет быстрая и медленная зарядка. Также они поделились некоторыми полезными советами. Об этом рассказали на сайте Recurring Auto.

Быстрая зарядка позволяет полностью пополнить запас батареи электромобиля всего за несколько часов. Тем не менее это может негативно повлиять на ее состояние.

Эксперты проанализировали данные о зарядке более чем 12 500 автомобилей Tesla в США. Они изучили скорость снижения запаса хода по сравнению с зарядкой переменным током.

Для сравнения были выбраны электрокары, которые использовали быструю зарядку 90% времени. Остальные авто заряжались при помощи быстрой зарядки только 10% времени.

Исследование показало, что эти два способа зарядки одинаково влияют на состояние батареи. В любом случае, со временем запас хода электромобиля снижается.

Больше всего на состояние батареи влияют экстремальные температуры, а также низкий или высокий уровень заряда. К счастью, современные системы управления позволяют предотвратить повреждение аккумуляторной батареи во время использования быстрой зарядки.

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Как правильно заряжать аккумуляторную батарею?

Есть два важных совета, которые помогут защитить аккумуляторную батарею от повреждений Фото: Getty Images

Эксперты рекомендуют использовать функцию предварительной подготовки батареи перед зарядкой в жаркую и холодную погоду. Так батарея прослужит дольше, а запас хода будет снижаться гораздо меньше.

Помимо этого стоит избегать быстрой зарядки при очень высоком или очень низком уровне заряда. Сопротивление батареи на этих уровнях выше и создает дополнительную нагрузку.

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили стоимость зарядки электромобилей и заправки автомобилей топливом.