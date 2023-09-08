Експерти перевірили запас ходу популярних електромобілів у реальних умовах (відео)

Експерти випробували популярні у Великій Британії електромобілі у спекотну погоду. Вони з'ясували, наскільки сильно відрізняється їхній запас ходу від заявлених показників.

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Британські експерти перевірили реальний запас ходу електромобілів у спекотну погоду. У випробуванні взяли участь 12 популярних моделей. Відео опублікували на YouTube-каналі What Car?

Автовиробники часто завищують дані про запас ходу своїх електромобілів. Особливо це помітно в холодну погоду, коли електричні моделі проїжджають на одному заряді набагато менше.

Експерти очікували, що в спекотну погоду реальний запас ходу електрокарів майже не відрізнятиметься від заявлених характеристик. Проте результати виявилися далеко не найкращими.

У порівнянні взяли участь електромобілі Mercedes-Benz EQE, Tesla Model 3 LR, Hyundai Ioniq 6, Genesis GV60, Tesla Model 3 RWD, MG4, Smart #1, Volkswagen ID.Buzz, BYD Atto 3, Renault Zoe, Fiat Abarth 500e і BMW i3. Тільки деякі з цих авто змогли проїхати на одному заряді майже стільки ж, скільки заявлено виробниками.

Експерти їздили на електрокарах доти, доки їхні батареї повністю не розрядяться. Випробування проводилося на круглому гоночному треку.

Перед заїздом усі акумуляторні батареї електромобілів повністю зарядили. Тож випробування було максимально чесним.

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Під час тесту на електромобілях їздили за трьома сценаріями. Перші 4 км вони розганялися і зупинялися в межах 48 км/год.

Потім електрокари їхали майже 6,5 км на швидкості 80 км/год. Ще 13 км авто долали на швидкості 112 км/год, а потім усі сценарії проходили заново.

Усі 12 електромобілів їхали треком одночасно. Поступово вибували моделі з найнижчим запасом ходу, поки не було визначено переможця.

Експерти були розчаровані тим, що жоден з електромобілів не зміг проїхати на одному заряді таку ж відстань, як було заявлено виробниками. Деякі результати занадто сильно відрізняються від зазначених характеристик.

Яку відстань змогли проїхати електромобілі на одному заряді:

Mercedes-Benz EQE — 529 км (заявлено 587 км). Tesla Model 3 LR — 521 км (заявлено 602 км). Hyundai Ioniq 6 — 470 км (заявлено 544 км). Genesis GV60 — 450 км (заявлено 517 км). Tesla Model 3 RWD — 422 км (заявлено 491 км). MG4 — 407 км (заявлено 452 км). Smart #1 — 394 км (заявлено 439 км). Volkswagen ID.Buzz — 380 км (заявлено 410 км). BYD Atto 3 — 346 км (заявлено 418 км). Renault Zoe — 233 км. Fiat Abarth 500e — 222 км (заявлено 253 км). BMW i3 — 103 км.

Переможцем у цьому випробуванні став електричний седан Mercedes-Benz EQE. Електромобіль проїхав 529 км на одному заряді. Це на 58 км менше від заявленого показника.

Гірше за всіх впоралася електрична версія хетчбека BMW i3. Електрокар зміг проїхати лише 103 км на одному заряді.

Такий результат можна пояснити акумуляторною батареєю місткістю всього 16 кВт⋅год. Mercedes-Benz EQE оснащується батареєю місткістю 89 кВт⋅год.

Hyundai Ioniq 6 показав гідний результат — він проїхав 470 км на одному заряді. Проте виробник заявляє, що запас ходу цієї моделі становить 544 км, що на 74 км більше реального показника.

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Проте найбільше запитань викликає результат Tesla Model 3 у версії Long Range. Його реальний запас ходу виявився на 81 км меншим за заявлений показник.

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