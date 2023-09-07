В Україні різко зріс попит на електромобілі: популярні марки та моделі (фото)

Порівняно з минулим роком попит на електромобілі в Україні зріс у 2,6 разів. Серед нових моделей найпопулярнішими є Volkswagen, а серед уживаних — Nissan і Tesla.

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Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати. За серпень у нашій країні купили 3841 електрокар. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Порівняно з липнем відзначено зростання продажів на 11%, а порівняно із серпнем минулого року — одразу в 2,6 разів. Переважна більшість електрокарів — легкові: їх придбали 3 764 — 684 нових і 3 080 вживаних. Із 77 комерційних моделей 74 були з пробігом.

У сегменті нових електрокарів лідирує Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Серед нових електромобілів лідирують моделі Volkswagen, а найбільш популярним є електрокросовер VW ID.4.

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні:

Volkswagen ID.4 — 275 шт. Volkswagen ID.6 — 58 шт. Audi Q8 e-tron — 40 шт. Toyota bZ4X — 39 шт. Honda e — 34 шт.

Nissan Leaf залишається найбільш популярним у вживаному сегменті Фото: Nissan

У сегменті старих електромобілів, як і раніше, лідирує Nissan Leaf. Також користуються попитом моделі Tesla.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf — 505 шт. Volkswagen e-Golf — 422 шт. Tesla Model 3 — 361 шт. Tesla Model Y — 218 шт. Renault Zoe — 183 шт.

Загалом від початку року українці поставили на облік 19,9 тис. електромобілів — у 2,7 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні істотно зросли продажі старих автомобілів.

Також ми писали, що в Україні визнали законною конфіскацію нерозмитнених авто.