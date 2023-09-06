В Україні визнали законною конфіскацію нерозмитнених авто

Будь-яке втручання в право власності має ґрунтуватися на законі. Кожен випадок порушення правил ввезення автомобілів в Україну розглядатиметься в індивідуальному порядку.

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Конституційний суд України визнав законність штрафу або конфіскації транспортних засобів, які було ввезено без сплати мита. У відомстві зазначили, що право власності може бути обмежене. Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

Предметом розгляду була стаття Митного кодексу України. У ній сказано, що перевищення встановленого строку тимчасового ввезення автомобілів для особистого користування та комерційних транспортних засобів на територію України на більш як 30 днів, а також втрата або розібрання таких транспортних засобів, включно з їхнім демонтажем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію зазначених транспортних засобів.

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У Конституційному суді України наголосили, що будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі. Саме тому суди можуть призначати покарання за такі порушення в індивідуальному порядку.

Раніше Фокус розповів, що з 1 вересня неекологічні пасажирські транспортні засоби не можуть виїхати з території України.