В Украине признали законной конфискацию нерастаможенных авто

Любое вмешательство в право собственности должно основываться на законе. Каждый случай нарушения правил ввоза автомобилей в Украину будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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Конституционный суд Украины признал законность штрафа или конфискации транспортных средств, которые были ввезены без уплаты пошлин. В ведомстве отметили, что право собственности может быть ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Предметом рассмотрения была статья Таможенного кодекса Украины. В ней сказано, что превышение установленного срока временного ввоза автомобилей для личного пользования и коммерческих транспортных средств на территорию Украины на более чем 30 дней, а также утеря или разборка таких транспортных средств, включая их демонтаж, влечет за собой наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискацию указанных транспортных средств.

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В КСУ подчеркнули, что любое вмешательство в право собственности должно основываться на законе. Именно поэтому суды могут назначать наказание за такие нарушения в индивидуальном порядке.

Ранее Фокус рассказал, что с 1 сентября неэкологичные пассажирские транспортные средства не могут выехать с территории Украины.