Запас ходу 700 км і немає заднього скла: презентовано нового конкурента Tesla від Huawei (фото)

Електромобіль Avatr 12 запропоновано у версіях потужністю 313 і 578 к.с. У седана немає дзеркал заднього виду — їх замінюють камери.

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На автосалоні в Мюнхені презентували новий Avatr 12. Китайський електромобіль надійде у виробництво вже завтра, 6 вересня, і продаватиметься в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Бренд Avatr — дітище корпорацій Changan і Huawei. Під цією маркою планують випускати тільки електромобілі. Новий Avatr 12 — друга модель у лінійці після кросовера 11, який вже з'явився в Україні.

Avatr 12 — друга модель у лінійці марки Фото: CarNewsChina

Електромобіль Avatr 12 — конкурент Tesla Model S і Porsche Taycan. Це велике чотиридверне купе з обтічним дизайном. У нього тоненька діодна оптика і висувні дверні ручки. Дзеркала заднього виду замінені камерами, тому було вирішено повністю відмовитися від заднього скла.

Розміри Huawei Avatr 12:

довжина — 5020 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 3020 мм.

На всю ширину передньої панелі розтягнутий дисплей Фото: CarNewsChina

У салоні Huawei Avatr 12 кермо приплющене, а на всю ширину передньої панелі розтягнутий тоненький дисплей. На додачу, встановлено великий тачскрін. Природно, мультимедійна система і все програмне забезпечення розроблені в Huawei.

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Китайський електромобіль Avatr 12 запропонують у 313-сильній задньопривідній і 578-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год менше, ніж за 4 с.

У автомобіля немає заднього скла Фото: Changan

Обидві модифікації отримали батарею від CATL ємністю 94,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 700 км у задньопривідному варіанті та 650 км — у повнопривідному.

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