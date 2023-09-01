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Авто

1265 сил і розворот на місці: Geely та Volvo представили надшвидкий електромобіль (відео)

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Фото: Zeekr | Zeekr 001 FR став найшвидшим автомобілем у модельному ряду бренду

Zeekr 001 FR виявився швидшим за Tesla Model S Plaid на прямій. Електромобіль здатний розганятися до сотні всього за 2,07 секунди та розвивати швидкість 280 км/год.

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Лінійку електромобіля Zeekr 001 поповнила нова заряджена версія FR. Вона відрізняється надпотужною силовою установкою та деякими унікальними функціями. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Zeekr 001 FR зовні відрізняється від стандартного електромобіля новим кузовним обвісом. Спереду з'явився масивний карбоновий сплітер.

Zeekr 001 FR Fullscreen
Спереду встановлено масивний спліттер
Фото: Zeekr

На кришці багажника встановлено великий спойлер з вуглеволокна. Нижче розташований карбоновий дифузор.

Zeekr 001 FR Fullscreen
Ззаду з'явився карбоновий спойлер
Фото: Zeekr

Zeekr 001 FR націлений на найшвидші електромобілі у світі, зокрема Tesla Model S Plaid. Крім цього новинка здатна розвертатися на місці.

Zeekr 001 FR отримав гальмівну систему гоночного рівня. До неї входять 10-поршневі супорти AP Racing і карбоно-керамічні диски Brembo.

В інтер'єрі розташовані 15,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 8,8-дюймова панель приладів. До списку оснащення входять вбудований супутниковий телефон і навігація.

Zeekr 001 FR оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1265 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,07 секунди, а максимальна швидкість становить 280 км/год.

Електромобіль отримав акумулятор із місткістю 100 кВт⋅год. Запас ходу становить понад 600 км на одному заряді.

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Zeekr 001 FR уже можна попередньо замовити в Китаї. Вартість новинки не розкривається.

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