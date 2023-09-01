1265 сил и разворот на месте: Geely и Volvo представили сверхбыстрый электромобиль (видео)
Zeekr 001 FR оказался быстрее Tesla Model S Plaid на прямой. Электромобиль способен разгоняться до сотни всего за 2,07 секунды и развивать скорость 280 км/ч.
Линейку электромобиля Zeekr 001 пополнила новая заряженная версия FR. Она отличается сверхмощной силовой установкой и некоторыми уникальными функциями. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Zeekr 001 FR внешне отличается от стандартного электромобиля новым кузовным обвесом. Спереди появился массивный карбоновый сплиттер.
На крышке багажника установлен большой спойлер из углеволокна. Ниже расположен карбоновый диффузор.
Zeekr 001 FR нацелен на самые быстрые электромобили в мире, в том числе Tesla Model S Plaid. Помимо этого новинка способна разворачиваться на месте.
Zeekr 001 FR получил тормозную систему гоночного уровня. В нее входят 10-поршневые суппорты AP Racing и карбоно-керамические диски Brembo.
В интерьере расположены 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 8,8-дюймовая панель приборов. В список оснащения входят встроенный спутниковый телефон и навигация.
Zeekr 001 FR оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1265 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,07 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.
Электромобиль получил аккумулятор с емкостью 100 кВт⋅ч. Запас хода составляет более 600 км на одном заряде.Важно
Zeekr 001 FR уже можно предзаказать в Китае. Стоимость новинки не раскрывается.
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