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Авто

Китайці представили недорогий електрокросовер із запасом ходу 730 км (фото)

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Фото: DongCheDi | BYD Tang EV став дешевшим і отримав більше стандартного оснащення

BYD Tang EV отримав оновлення для 2023 модельного року. Електрокросовер доступний у кількох версіях потужністю до 510 сил.

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BYD представив оновлений електрокросовер Tang EV. Модель тепер доступна в трьох версіях і має великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Зовнішність електрокросовера залишилася без змін. Проте оновлена модель має безліч відмінностей.

BYD Tang EV 2023 тепер оснащений новими 20-дюймовими колісними дисками. Також новинка отримала інтелектуальну систему керування демпфуванням кузова Disus-C.

BYD Tang EV 2023 Fullscreen
На електрокросовер встановлено нові колісні диски
Фото: DongCheDi

Габарити BYD Tang EV 2023:

  • довжина — 4900 мм;
  • ширина — 1950 мм;
  • висота — 1725 мм;
  • колісна база — 2820 мм.

BYD Tang EV доступний у версіях на шість і сім посадкових місць. Залежно від модифікації вага електрокросовера становить 2360, 2440 або 2560 кг.

BYD Tang EV 2023 Fullscreen
У салоні передбачено до семи посадкових місць
Фото: DongCheDi

Електрокросовер запропонують із кількома силовими установками на вибір. Базова версія оснащена електромотором потужністю 225 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Топова модифікація пропонує 510 к.с. потужності та 700 Нм крутного моменту.

Запас ходу базової версії BYD Tang E становить 600 км. Найбільш далекобійна модифікація може проїхати до 730 км на одному заряді.

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Вартість BYD Tang EV становить 249 800 — 299 800 юанів (34 300 — 41 100 доларів). Модель уже доступна для купівлі в Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентували новий BYD Fang Cheng Bao Leopard 5.