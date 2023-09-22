Присвячується легенді: Toyota представила ювілейний спорткар (фото)

Toyota GR86 40th Anniversary Edition отримала унікальне оформлення екстер'єру та інтер'єру, а також кілька інших поліпшень. Спорткар оснащений опозитним 235-сильним двигуном.

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Спорткар Toyota GR86 отримав ювілейну версію 40th Anniversary Edition. Вона присвячена 40-річчю культової моделі AE86. Про це розповіли на сайті Motor1.

Toyota GR86 40th Anniversary Edition вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру, новими гальмами Brembo і поліпшеною підвіскою. Ювілейна версія доступна тільки для ринку Японії.

Спорткар можна замовити у двох кольорах кузова — білому та червоному. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні чорні смуги з унікальним логотипом.

Спорткар натхненний культовою Toyota AE86 Фото: Toyota

Загалом буде випущено 200 екземплярів Toyota GR86 40th Anniversary Edition. Усі вони засновані на комплектації RZ і пропонуються з 18-дюймовими колісними дисками сірого кольору.

Toyota GR86 40th Anniversary Edition отримала колісні диски сірого кольору Фото: Toyota

Інтер'єр виконаний у червоному та чорному кольорах. Також всередині можна знайти логотип "40 років з 1983 року".

Інтер'єр виконаний у двох кольорах Фото: Toyota

Toyota GR86 оснащена 2,4-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 235 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 225 км/год.

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Вартість Toyota GR86 40th Anniversary Edition в Японії становить 3 822 000 ієн (25 800 доларів) за версію з МКПП. За спорткар з автоматичною КПП доведеться заплатити від 3 920 000 ієн (26 430 доларів).

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