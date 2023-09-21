Toyota представила великий сімейний автомобіль за $37 185 (фото)

Toyota Sienna тепер пропонується в шести комплектаціях на вибір. Мінівен оснащений гібридною установкою потужністю 245 сил і витрачає лише 6,5 літра на 100 км.

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Великий мінівен Toyota Sienna оновився для 2024 року. Модель отримала нову розкішну версію і розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Toyota Sienna 2024 зовні не відрізняється від поточного мінівена. Замість цього модель тепер доступна з новим пакетом XSE Premium.

Toyota Sienna доступна в США за ціною від $37 185 Фото: Toyota

Вартість Toyota Sienna 2024 у США:

Toyota Sienna LE — $37 185;

Toyota Sienna XLE — $42 495;

Toyota Sienna XSE — $44 745;

Toyota Sienna Woodland Edition — $48 125;

Toyota Sienna Limited — $49 445;

Toyota Sienna Platinum — $52 645.

Мінівен у стандартній версії має передній привід, але за доплату доступна і повнопривідна модифікація. За цю опцію доведеться заплатити $2000.

Пакет XSE Premium робить мінівен розкішнішим Фото: Toyota

Пакет XSE Premium охоплює регульовані у восьми напрямках шкіряні сидіння з функцією пам'яті, кермо з пам'яттю, 7-дюймову цифрову панель приладів, підігрів і вентиляцію передніх сидінь і бічні дзеркала заднього виду з підігрівом. Його вартість становить $4000.

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Toyota Sienna оснащена гібридною установкою з 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 245 к.с. і 239 Нм крутного моменту. Він працює в парі з безступінчастою трансмісією. Витрата палива в змішаному циклі становить 6,5 літра на 100 км.

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