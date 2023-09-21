Toyota представила большой семейный автомобиль за $37 185 (фото)

Toyota Sienna теперь предлагается в шести комплектациях на выбор. Минивэн оснащен гибридной установкой мощностью 245 сил и расходует всего 6,5 литра на 100 км.

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Большой минивэн Toyota Sienna обновился для 2024 года. Модель получила новую роскошную версию и расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Toyota Sienna 2024 внешне не отличается от текущего минивэна. Вместо этого модель теперь доступна с новым пакетом XSE Premium.

Toyota Sienna доступна в США по цене от $37 185 Фото: Toyota

Стоимость Toyota Sienna 2024 в США:

Toyota Sienna LE — $37 185;

Toyota Sienna XLE — $42 495;

Toyota Sienna XSE — $44 745;

Toyota Sienna Woodland Edition — $48 125;

Toyota Sienna Limited — $49 445;

Toyota Sienna Platinum — $52 645.

Минивэн в стандартной версии имеет передний привод, но за доплату доступна и полноприводная модификация. За эту опцию придется заплатить $2000.

Пакет XSE Premium делает минивэн роскошнее Фото: Toyota

Пакет XSE Premium включает в себя регулируемые в восьми направлениях кожаные сиденья с функцией памяти, руль с памятью, 7-дюймовую цифровую панель приборов, подогрев и вентиляцию передних сидений и боковые зеркала заднего вида с подогревом. Его стоимость составляет $4000.

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Toyota Sienna оснащена гибридной установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 245 л.с. и 239 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км.

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