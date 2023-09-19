В Украине появился уникальный водородный седан Toyota (фото)

Седан Toyota Mirai оснащен электромотором и водородными топливными ячейками. Его запас хода составляет 480 км.

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Toyota Mirai примечательна, в первую очередь, своей силовой установкой. Седан оснащен электромотором мощностью 155 л. с., однако питает его не аккумуляторная батарея, а водородные топливные ячейки.

В Украине авто пока негде заправлять Фото: auto.ria.com

В топливных элементах происходит реакция водорода, которая сопровождается выделением электроэнергии. Выхлоп седана содержит только водяной пар.

Электромобиль Toyota Mirai способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 178 км/ч. Полного бака водорода хватает, чтобы проехать 480 км.

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Седан Toyota Mirai отличается нестандартным граненым дизайном. У него богатая комплектация – кожаный салон, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений, датчики света и дождя, системы упреждения столкновений, контроля разметки и "слепых" зон.

У седана богатая комплектация Фото: auto.ria.com

Сейчас электромобиль Toyota Mirai выставлен на продажу за $10 900. Пробег авто составляет 71 тыс. км и в его баках еще остался водород. Впрочем, в Украине его заправить негде – у нас нет ни одной водородной АЗС.

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