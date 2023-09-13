Защитники Украины получили уникальный пикап Toyota Camry (фото)

Седан Toyota Camry XV30 превратили в оригинальный пикап. Автомобиль получил грузовой кузов вместо багажника.

Related video

В Украине создан единственный в своем роде пикап Toyota Camry. Уникальный автомобиль сфотографировали недалеко от линии фронта. Снимки опубликовал в Facebook волонтер Алексей Волков.

Сейчас пикап Toyota используют защитники Украины. Не исключено, что тюнинг Toyota Camry выполнили специально для них.

Сзади появился грузовой кузов

Седан Toyota Camry XV30 получил полностью новую заднюю часть. Машине срезали багажник, а на его месте появился грузовой кузов. Его могли снять с прицепа либо же сварить своими силами.

Кроме того, у Toyota Camry отсутствует заднее стекло. В то же время от "носа" до задних дверей автомобиль практически не изменился, разве что более широкие зимние шины установлены.

Важно

Маленький Prado: новый компактный внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Характеристики Toyota Camry неизвестны. Напомним, что седан Toyota Camry XV30 выпускали с 2001 по 2006 годы и оснащали бензиновыми двигателями объемом 2,4 л (154 л. с.), 3,0 л (190 и 210 л. с.) и 3,3 л (210 и 225 л. с.). Подавляющее большинство авто были переднеприводными, хотя версии с полным приводом также существовали.

Ранее Фокус сообщал, что для ВСУ построили компактную РСЗО на шасси УАЗ "Буханки".

Также мы писали, что электрический пикап Toyota заметили во время тестов.