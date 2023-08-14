"HIMARS в миниатюре": в Украине создали РСЗО на базе УАЗ "Буханки" (фото)

РСЗО на шасси УАЗ "Буханки" отличается мобильностью и развертывается всего за несколько минут. За меткость ее прозвали Smart HIMARS.

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На вооружение защитников Украины поступила необычная легкая РСЗО. Ее смонтировали на УАЗ-3909, также известный, как "Буханка". Об интересном проекте рассказали на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Украинские мастера решили создать высокомобильную РСЗО, которая сможет эффективно наносить удары и при этом будет оставаться незаметной для средств контрбатарейной борьбы противника.

Направляющие позаимствовали в уничтоженных российских РСЗО Фото: facebook.com/53brigade РСЗО быстро развертывается Минивэну срезали заднюю часть Установка тише, чем тяжелые РСЗО Фото: facebook.com/53brigade РСЗО прозвали Smart HIMARS Фото: facebook.com/53brigade

Микроавтобус УАЗ "Буханка" удлинили и срезали его заднюю часть. Сзади появилась пусковая установка с тремя направляющими от уничтоженных российских РСЗО. Прицел и систему наведения создали своими силами.

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Мобильная самодельная РСЗО на базе "Буханки" маневренная, обладает хорошей проходимостью и гораздо тише привычных "Градов" на шасси грузовиков ЗИЛ или "Урал". К тому же, она очень простая в использовании и развернуть ее к бою можно буквально за считанные минуты. А за точность установку прозвали Smart HIMARS.

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