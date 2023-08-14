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"HIMARS в миниатюре": в Украине создали РСЗО на базе УАЗ "Буханки" (фото)

самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо
Фото: facebook.com/53brigade | РСЗО создали на шасси УАЗ-3909

РСЗО на шасси УАЗ "Буханки" отличается мобильностью и развертывается всего за несколько минут. За меткость ее прозвали Smart HIMARS.

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На вооружение защитников Украины поступила необычная легкая РСЗО. Ее смонтировали на УАЗ-3909, также известный, как "Буханка". Об интересном проекте рассказали на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Украинские мастера решили создать высокомобильную РСЗО, которая сможет эффективно наносить удары и при этом будет оставаться незаметной для средств контрбатарейной борьбы противника.

УАЗ Буханка рсзо, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо Fullscreen
Направляющие позаимствовали в уничтоженных российских РСЗО
Фото: facebook.com/53brigade
легкая рсзо, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо Fullscreen
РСЗО быстро развертывается
РСЗО уаз буханка, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо Fullscreen
Минивэну срезали заднюю часть
рсзо уаз, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо Fullscreen
Установка тише, чем тяжелые РСЗО
Фото: facebook.com/53brigade
мини Himars, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо Fullscreen
РСЗО прозвали Smart HIMARS
Фото: facebook.com/53brigade
УАЗ Буханка рсзо, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо
легкая рсзо, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо
РСЗО уаз буханка, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо
рсзо уаз, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо
мини Himars, самодельная рсзо, уаз буханка, легкая рсзо

Микроавтобус УАЗ "Буханка" удлинили и срезали его заднюю часть. Сзади появилась пусковая установка с тремя направляющими от уничтоженных российских РСЗО. Прицел и систему наведения создали своими силами.

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Мобильная самодельная РСЗО на базе "Буханки" маневренная, обладает хорошей проходимостью и гораздо тише привычных "Градов" на шасси грузовиков ЗИЛ или "Урал". К тому же, она очень простая в использовании и развернуть ее к бою можно буквально за считанные минуты. А за точность установку прозвали Smart HIMARS.

Ранее Фокус рассказывал, что в Запорожье разработали внедорожник для эвакуации раненых с поля боя.

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