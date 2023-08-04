Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Запорожье наладили выпуск внедорожников для эвакуации раненых с поля боя (видео)

украинский багги, украинский внедорожник, багги для ВСУ, внедорожники для ВСУ
Фото: скриншот / YouTube | Багги может перевезти двоих раненых на носилках

Украинский багги может перевезти двоих раненых на носилках. У авто простая конструкция и его несложно отремонтировать.

Related video

В Запорожье выпускают специальные эвакуационные багги. Они позволяют вывозить раненых с поля боя. О разработке рассказали в сюжете ТСН.

Производство внедорожников наладила группа волонтеров. Инициатором создания стал мастер из Мелитопольского района Иван, 15 лет проработавший на СТО.

украинский багги, украинский внедорожник, багги для ВСУ, внедорожники для ВСУ Fullscreen
Себестоимость внедорожника составляет 200-240 тыс. гривен
Фото: скриншот / YouTube

С началом полномасштабного вторжения Иван эвакуировал людей из Мелитополського района. Когда к городу подошли российские войска и это стало невозможно, ему пришлось выехать в Запорожье. Он стал волонтером и помогал украинским бойцам на передовой. и понял, что они нуждаются в специальном транспорте для эвакуации раненых.

Иван смог самостоятельно разработать багги, а для постройки первого внедорожника пришлось продать свое авто. Работы над ним заняли около месяца.

Важно
Винницкие мастера создали мощный багги для ВСУ с дверями как у Lamborghini (видео)
Винницкие мастера создали мощный багги для ВСУ с дверями как у Lamborghini (видео)

Украинский внедорожник имеет мощную стальную раму. В его конструкции использованы агрегаты старых авто. У него высокий клиренс и мощная подвеска. По бокам машины установлены раскладные носилки. Сзади предусмотрен багажник, а к его крышке крепится запаска. Украинский внедорожник неприхотлив и легко поддается ремонту в полевых условиях.

Багги отправляют на фронт и за ними уже выстроилась очередь. Себестоимость внедорожника составляет 200-240 тыс. гривен.

Чертежи авто уже перенесли в цифровой формат, что ускорит производство авто. В планах Ивана – создать полноприводную версию внедорожникак, а также специальное авто для минометчиков.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели экстремальный внедорожник Land Rover.

Также мы писали, чтов Украине появился "Гелендваген" повышенной проходимости.