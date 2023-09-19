В Україні з'явився унікальний водневий седан Toyota (фото)

Седан Toyota Mirai оснащений електромотором і водневими паливними комірками. Його запас ходу становить 480 км.

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У Києві "засвітилася" дуже рідкісна Toyota Mirai 2018 року. В Україні таких електромобілів — одиниці. Подробиці авто з'явилися на Auto.ria.

Toyota Mirai примітна насамперед своєю силовою установкою. Седан оснащений електромотором потужністю 155 к. с., проте живить його не акумуляторна батарея, а водневі паливні комірки.

В Україні авто поки що ніде заправляти Фото: auto.ria.com

У паливних елементах відбувається реакція водню, яка супроводжується виділенням електроенергії. Вихлоп седана містить тільки водяну пару.

Електромобіль Toyota Mirai здатний розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 178 км/год. Повного бака водню вистачає, щоб проїхати 480 км.

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Седан Toyota Mirai вирізняється нестандартним гранованим дизайном. У нього багата комплектація — шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь, датчики світла і дощу, системи попередження зіткнень, контролю розмітки і "сліпих" зон.

У седана багата комплектація Фото: auto.ria.com

Зараз електромобіль Toyota Mirai виставлено на продаж за $10 900. Пробіг авто становить 71 тис. км і в його баках ще залишився водень. Втім, в Україні його заправити ніде — у нас немає жодної водневої АЗС.

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