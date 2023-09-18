В Киеве заметили редкий британский спорткар с двигателем от Toyota Camry (фото)

Спорткар Lotus Evora оснащен 3,5-литровым V6 Toyota с увеличенной до 350 л. с. мощностью. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 277 км/ч.

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В Киеве сфотографировали спортивное купе Lotus Evora. Британская модель является редкостью в Украине. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Evora S оснащен 3,5-литровым V6 от Toyota Camry Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Evora выпускали с 2009 по 2021 годы, причем это был флагман в линейке британской марки. Авто собирали вручную, поэтому его тираж небольшой – всего выпустили 6117 таких купе.

Lotus Evora – компактное купе длиной 4,3 м и массой 1,4 тонны. Интересная деталь: среднемоторная модель может быть как двухместной, так и четырехместной.

Всего выпустили 6117 Lotus Evora всех версий Фото: Topcars UA

У Lotus Evora стремительный дизайн с зауженным "носом", изогнутой крышей и расширенными задними крыльями. Конкретно этот автомобиль (его владелицей является DJ Nessa) доработан – у него огромное антикрыло.

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Все Lotus Evora оснащены 3,5-литровым V6 от Toyota Camry и Highlander, хотя его серьезно доработали. На фото попала версия Evora S: ее мотор с механическим компрессором выдает 350 л. с. и 400 Н∙м.

Британский спорткар Lotus Evora S способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с. Максимальная скорость составляет 277 км/ч. Купе предлагали с 6-ступенчатыми механической или роботизированной КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве также видели спорткар Lotus Exige с этим же двигателем.

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