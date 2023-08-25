Мінівен Toyota Sienna перетворили на пересувний діджейський пульт (відео)
Toyota Sienna:Remix отримав велику кількість динаміків і неонове підсвічування. На даху з'явився діджейський пульт, а в багажнику розташований великий телевізор.
Toyota представила незвичайний концепт-кар Sienna:Remix. Це яскравий мінівен із діджейським пультом і неоновим підсвічуванням. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Toyota Sienna:Remix створена спільно з ательє Complete Customs і SiriusXM. За словами бренду, мінівен "віддає данину поваги спільній мові музики".
Автомобіль оснастили 60 динаміками, включно з чотирма 12-дюймовими сабвуферами, 36 динаміками середнього діапазону, 14 високочастотними динаміками та шістьма рупорами. Також передбачені підсилювачі потужністю 25 000 Вт.
Крім цього мінівен отримав збільшений дорожній просвіт і нові 22-дюймові колісні диски чорного кольору. Зовнішній вигляд доповнює неонове підсвічування, яке можна самостійно налаштувати.
На даху з'явилася розсувна секція, за якою ховається діджейський пульт. Поруч з ним є два цифрові програвачі.
У багажнику розташований 43-дюймовий телевізор з підтримкою Wi-Fi. На ньому можна дивитися кліпи.Важливо
Концепт-кар створений в єдиному екземплярі та не надійде в продаж. Він заснований на стандартному мінівені 2023 модельного року.
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