Герой аниме: как выглядит самый странный электромобиль Toyota (фото)

Электрокар Toyota APM получил дизайн в стилистике аниме "Мой сосед Тоторо". Авто выпустят небольшой партией.

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В Японии появился очень нестандартный электромобиль Toyota. Транспортное средство напоминает огромного кота из аниме. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Странные электрокары Toyota будут использовать в качестве шатлов в тематическом парке Морикоро и не исключено, что вскоре появятся и в других парках. Авто разработали совместно с компанией Monet Technologies и знаменитой студией Ghibli, где создают самые известные аниме.

Запас хода электрокара составляет 100 км

Именно в работах студии Ghibli и черпали вдохновение создатели электрокара. Он напоминает котобус из знаменитого аниме Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо".

Электромобиль Toyota украсили головой, хвостом и лапами кота. На крыше появились мыши.

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В основе авто лежит электрокар Toyota APM, созданный в 2019 году. Он проектировался для Олимпиады в Токио.

Электрический шатл достигает 3,9 м в длину и рассчитан на водителя и 5-6 пассажиров, предусмотрен и выдвижной пандус для детских или инвалидных колясок. Максимальная скорость ограничена на отметке в 19 км/ч, а запас хода составляет примерно 100 км.

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