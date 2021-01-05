80 лет Хаяо Миядзаки: что нужно знать о создателе Тоторо, принцессы Мононоке и Порко Россо

Хаяо рисует с детства, увлекается авиацией, а его старший сын пошел по стопам отца и уже отснял два полнометражных мультфильма. Сейчас мастер работает над новой картиной.

5 января исполнилось 80 лет живому классику, основателю всемирно известной студии Ghibli, знаменитому японскому режиссеру-мультипликатору Хаяо Миядзаки. Он создал свой неповторимый стиль, придумал героев, которые стали знамениты по всему миру и, несмотря на то, что ранее заявлял о том, что завершил творческий путь мультфильмом "Ветер крепчает", в конце 2017 года объявил старт работы над новым проектом.

Аниме "Как поживаете?", над которым работает художник, это экранизация детской повести японского писателя Гэндзабуро Есино. В центре сюжета – школьник Копер-кун, которого волнуют серьезные вопросы вроде отношений между людьми и проблем социального расслоения. Он хочет изменить жизнь к лучшему и во всех начинаниях советуется с мудрым дядей.

Миядзаки хотел выпустить картину к Олимпийским играм 2020 года в Японии. Однако работа идет неспешно, после 3,5 лет работы над анимационным фильмом готово всего 15% от общего хронометража (к 13 мая 2020 года были закончены 36 минут мультфильма). Сейчас Хаяо Миядзаки делает по минуте анимации в месяц. Для сравнения, ранее он выпускал по десять минут. Мастер не пользуется компьютером и смартфонами, процесс идет полностью вручную, без компьютерной графики.

[ + – ] Хаяо Миядзаки за работой

В начале ноября 2020 года репортеры японского таблоида Flash "поймали" режиссера у его дома, когда он вышел собирать мусор, и расспросили о предстоящем фильме. "Я работаю над этим… как пенсионер. И сейчас я должен идти собирать мусор", — заявил Миядзаки. Коллеги мастера считают, что ему просто нравится заниматься любимым делом и потому он никуда не спешит.

[ + – ] Хаяо Миядзаки собирает мусор в Токио

Миядзаки ведет довольно замкнутый образ жизни, он не слишком часто дает интервью и даже отказался ехать на церемонию вручения "Оскара" в 2003 году, протестуя против войны в Ираке. Впрочем, в 2014 он лично получил почетную статуэтку со следующей формулировкой заслуг — "За оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал".

Далее несколько интересных фактов о Хаяо Миядзаки:

Будущий мастер родился 5 января 1941 года в Токио в семье директора фабрики "Миядзаки Эйрплейн", которая производила штурвалы для истребителей A6M Zero во время Второй мировой войны. Возможно, поэтому Хаяо с детства очень любил самолеты — летательные аппараты присутствуют во всех его аниме, и их образ всегда романтизирован. С братом Арито, который старше на два года, он часами рисовал самолетики и часто представлял себя их пилотом.

Когда Хаяо было 3 года, семью эвакуировали в город Уцуномия в префектуре Тотиги. Семья пережила ночные авианалеты и бомбардировку города.

В 1958 году Миядзаки впервые увидел цветное полнометражное аниме "Легенда о Белой Змее". Хаяо очень понравилась главная героиня Пай-Нян и он мечтал в будущем создать что-то похожее.

В университете Хаяо изучал политику и экономику, но рисовать он все же хотел больше, чем становиться офисным работником. И потому будущий мультипликатор устроился рисовальщиком на студию Tokuma Shoten.

В 1969 году увидела свет первая манга Хаяо Миядзаки – Sabaku No Tami, которую молодой автор подписал псевдонимом Сабуро Акицу. В 1982 он издал мангу "Навсикая из Долины ветров". Ее напечатали в журнале Animage, принадлежащем издательскому дому Tokuma Shoten. Вскоре автор получил предложение от руководства издательства об экранизации своего произведения. Хаяо согласился, и в качестве продюсера привлек режиссера Исао Такахату — в дальнейшем своего неизменного партнера, с которым они вместе работали на нескольких мультипликационных студиях.

В 1985 году вместе с редактором журнала Animage Тосио Судзуки они организовали анимационную студию Ghibli, название которой сегодня знакомо не только каждому японцу, но и любителям аниме по всему миру. Здесь также присутствует любимая мастером авиационная тема – это отсылка к названию модели итальянского самолета Caproni Ca 309 Ghibli.

Миядзаки создал около 40 анимационных фильмов, но самым узнаваемым его героем остается Тоторо из аниме 1988 года Tonari no Totoro ("Мой сосед Тоторо"). Тоторо по сей день является талисманом студии Миядзаки и изображен на ее логотипе. И он очень нравится режиссеру Терри Гиллиаму.

[ + – ] Хаяо Миядзаки и Тоторо

Миядзаки не любит, когда его сравнивают с Диснеем и критикует американских аниматоров за то, что коммерческие интересы они ставят во главе угла и в погоне за новыми технологиями изменяют собственным традициям. При этом ему точно нравятся два советских мультфильма – "Снежная королева" Льва Атаманова и "Ежик в тумане" Юрия Норштейна.

Миядзаки встретил свою жену Акэми Ота во время работы на студии Тоэй. У пары два сына. Старший – Горо стал мультипликатором, как отец, и уже снял два полнометражных мультфильма: "Сказки Земноморья" (2006) и "Со склонов Кокурико" (2011), а также аниме-сериал "Рони, дочь разбойника" (2014) по сказке Астрид Линдгрен. Младший – Кэйсуке, стал резчиком по дереву.

Топ-5 мультфильмов Хаяо Миядзаки, обязательных к просмотру

Навсикая из Долины ветров (1984)

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Мультфильм, снятый по манге Миядзаки. Дебют команды, которая станет работать на студии Ghibli. Сюжет повествует о Навсикае, княжне небольшого королевства в постапокалиптическом мире, которая оказывается вовлечена в войну между другими государствами, в то время как человечеству угрожает экологическая катастрофа.

Мой сосед Тоторо (1988)

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Инвесторы сомневались, что люди захотят смотреть фильм "с огромным монстром в главной роли", однако их опасения не оправдались. История о том, как отец с двумя дочерями переезжают в деревню и те знакомятся с местными таинственными обитателями, получила всемирную известность, а хранитель леса Тоторо, Котобус и сказочные существа сусуватари – стали, пожалуй, самыми узнаваемыми персонажами в Японии и за границей.

Порко Россо (1992)

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Это мульфильм для взрослых, рассказывающий историю пилота Марко Паготта – участника Первой мировой войны. После ее окончания Марко разочаровался в людях и в жизни до такой степени, что навлек на себя проклятие: частично превратился в свинью. После прихода к власти фашистов в Италии он стал называть себя Порко Россо (от итал. Porco Rosso — "Алый свин") и начал работать на государство: охотиться на воздушных пиратов, грабивших торговые суда и богатые яхты.

Принцесса Мононоке (1997)

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Самый кассовый фильм Японии до выхода "Титаника". Адаптацией текста для английского дубляжа занимался знаменитый писатель Нил Гейман. Сюжет рассказывает о средневековой Японии периода Муромати. На деревню, где живет народность эмиси, нападет одержимый гигантский кабан Наго. Защищая свою родину, юный принц Аситака убил животное, однако ему передалось проклятие вепря. По предсказанию деревенской ведуньи, принца ждет скорая смерть. Путешествуя в поисках исцеления, принц знакомится с Духом Леса, огромной волчицей Моро и ее приемной дочерью по имени Сан, которая и является принцессой Мононоке.

Унесенные призраками (2001)

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Мультфильм стал самым успешным фильмом в истории Японии, обогнав "Титаник". Он выиграл премию "Оскар" в номинации "лучший анимационный полнометражный фильм" в 2003 году и приз "Золотой медведь" на Берлинском кинофестивале в 2002 году. Также "Унесенные призраками" занимают 1-е место в рейтинге лучших мультфильмов всех времен и народов по версии IMDb. Сюжет фильма повествует о 10-летней девочке по имени Тихиро Огино, которая переезжает в новый дом. Но выходит так, что она попадает в другой мир, населенный призраками и монстрами. После того как ее родителей превращает в свиней ведьма Юбаба, Тихиро идет на работу в баню Юбабы, чтобы найти способ освободить себя и своих родителей, а также вернуться в человеческий мир.