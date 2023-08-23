Знакомый незнакомец: в Украине появился флагманский 300-сильный кроссовер Suzuki (фото)

Кроссовер Suzuki Across — брат-близнец Toyota RAV4. Модель предлагают исключительно в гибридном исполнении и она способна проехать 74 км на электротяге.

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В Украину приехал новый Suzuki Across. Кроссовер на швейцарских номерах заметили в Киеве, а его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер Suzuki Across официально не представлен в Украине, но продается в Европе. Мало того, он является флагманом в европейской линейке марки.

Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с Фото: Topcars UA

Новый Suzuki Across выглядит очень знакомо, ведь в его основе лежит популярный кроссовер Toyota RAV4 нынешнего поколения. От собрата он отличается внешне дизайном передней части с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами, а в салоне установлен другой руль.

Поскольку Suzuki Across позиционируется как флагман, то модель богато оснащена. В Европе ее предлагают только в одной богато оснащенной версии с электроприводом и вентиляцией сидений, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем.

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К тому же, кроссовер Suzuki Across доступен исключительно в мощной гибридной версии. Он оснащен 306-сильной установкой от Toyota RAV4 Plug-In с 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов.

Новый Suzuki Across способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Вместе с тем, подзаряжаемый гибрид может проехать 74 км в электрическом режиме и расходует всего 1,2 л/100 км в комбинированном цикле.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине заметили культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее".

Также мы писали, что Suzuki готовят свой первый электрокроссовер.